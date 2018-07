Maďarský stoper Bobál posílí Duklu

Dvaadvacetiletý stoper Dávid Bobál posílí fotbalisty pražské Dukly. Na Julisce absolvoval dvoudenní testy a ve čtvrtek podepsal tříletý kontrakt. Do Prahy přichází urostlý levonohý zadák z Honvédu Budapešť, maďarský reprezentant do jednadvaceti let.