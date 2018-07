Rada odchází z Mladé Boleslavi na hostování do Trnavy

Jednatřicetiletý Rada je odchovancem Sparty a se slovenskou ligou už má zkušenosti z hostování ve Slovanu Bratislava. Prošel také Kladnem a Bohemians Praha 1905, kde ho vedl současný sportovní manažer Trnavy Pavel Hoftych.

"Kontaktoval mě pan Hoftych, zda bych neměl zájem jít do Spartaku. Pak už to bylo o pár telefonátech mezi kluby a vzniklo z toho hostování s opcí na přestup," řekl Rada pro web Trnavy. "Jde o slovenského mistra, o to větší motivace byla sem přijít. Budeme hrát evropské poháry, což je pro hráče to nejvíc," dodal.

V české lize odehrál Rada 105 zápasů a dal 15 branek. V roce 2016 si vysloužil pozvánku do reprezentace a trenér Pavel Vrba mu dal šanci v přípravných zápasech se Švédskem a Skotskem. Byl i v první nominaci dalšího kouče Karla Jarolíma, jenže těsně před srazem se v srpnu 2016 vážně zranil a sezona pro něj předčasně skončila. V uplynulém ročníku se na reprezentační formu zatím marně snažil navázat.