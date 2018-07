Šádek: Chudák Limba, kdyby hrál na Mbappého. Šéf Plzně k Lize mistrů, Krmenčíkovi i Buchovi

Kvůli bídnému jaru vám Liga mistrů málem proklouzla mezi prsty. Jaké chyby byste nechtěl opakovat?

Je dost věcí, ze kterých si musíme vzít ponaučení. Podlehli jsme všichni pocitu, že se nám nemůže nic stát. Nikdo z nás si v zimě nepředstavoval, že to bude až takový průser. Nemít takový náskok a konkurenci, která nám nebyla schopná dát lekci, titul jsme neuhráli. Jaro pro nás všechny bylo mentálním cvičením. Vyzkoušeli jsme si, jak, byť s velkým náskokem, pracovat pod extrémním tlakem.

Byl extrémní kvůli ohroženému postupu do Ligy mistrů?

Pro nás byla Liga mistrů klíčová. Peníze jsou pro Plzeň strašně důležité, aby byla životaschopná. A konkurenceschopná klubům, které mají nejvyšší ambice a vyšší finanční možnosti. V zimě jsem začal vymýšlet, jak rozvíjet infrastrukturu klubu, některé věci z příjmů z Champions League už s tím byly spojené. Na jaře mě ale přešel humor. Ten klacek jsem vytáhl ze skřínky a začal jsem se s ním zezadu řezat. Donekonečna jsem se v duchu ptal, co jsme měli udělat v zimě jinak, aby se tohle nenastalo.

Proto jste si po titulu pustil pusu na špacír směrem ke konkurentům?

Jaro bylo celé extrémní, ale to mě neomlouvá. Nechal jsem se strhnout euforií. Z pohledu voleného funkcionáře Ligové asociace nebyly mé výroky na místě. Klukům ze Sparty a Slavie jsem se omluvil. Dodal jsem, že jak jsme tankem najeli na dlažební kostky, že jsem se asi břinknul o dělo. Měl jsem chvilkovou ztrátu paměti. Asi i proto jsem se na tanku vydováděl víc, než bylo zdrávo. A než odpovídá mé funkci.

Velká zkušenost pro vás?

Rozhodně. Už vím, že příště se to nestane.

Na podzim čeká Viktorii Liga mistrů. Co je na soutěži mimořádného, kromě pohádkových bonusů?

Peníze jsou pro Plzeň strašně důležité, aby byla životaschopná. A konkurenceschopná klubům, které mají nejvyšší ambice každý rok. Aby klub dál mohl fungovat koncepčně, jak je nastavený. Soutěž je mimořádná, s obrovským přesahem, prestiží. V posledních letech se posouvá ještě výš, do jiného rozměru. Když jsme Ligu mistrů uhráli poprvé, vzpomněl jsem si na nebožtíka Frantu Hrdličku (dlouholetý šéf Teplic). Jeho životním mottem bylo zažít právě Champions League. Bylo pro něj hnacím motorem. Proto jsem si postup vychutnával a říkal si: bože, je to jenom jednou, nebude se to opakovat.

Pak jste Ligu mistrů uhráli podruhé.

A já si říkal: teď už je to vážně naposledy.

Nyní jste mezi elitou potřetí. Co tam ukážete?

To je druhá věc. Stresová. Když jsem jel do Westendorfu, prosvištěl jsem kolem Allianz Arény v Mnichově. Franta Mysliveček (sportovní ředitel Viktorie) mi naoko říká, že letos je Bayern slabší, že nemá takovou formu (směje se). Začínají předkola, je příjemné, že jsme jich ušetřeni. Před rokem jsme v Rakousku sledovali na internetu, kdo bude naším soupeřem.

Máte vysněný klub pro základní skupinu?

Většina kluků chtěla Real, ale po odchodu Ronalda do Juventusu to změnili na Starou dámu. Pro nás funkcionáře by bylo příjemné setkat se s Pavlem Nedvědem, který Plzní prošel. Nevíte ale, co si přát. Jestli atraktivitu, nebo v uvozovkách přijatelnější soupeře. Přál bych českému fanouškovi Liverpool, Manchester United, Real, Juventus. Kluby, na které jsme ještě nenarazili. Máme v klubové restauraci mapu světa s označenými městy, ve kterých jsme hráli. Rád bych, aby na ni přibyly nové odznaky.

Třeba Paris St. Germain?

Když jsem viděl Mbappého, co si dovolil v semifinále mistrovství světa v takové rychlosti... Neuvěřitelné. Pomyslel jsem si: chudák Limba (David Limberský), kdyby na něj hrál (smích).

Může být Plzeň díky stamilionovým bonusům z Ligy mistrů dál úspěšná?

Pokud neustoupíme z naší práce, budeme pro Spartu a Slavii konkurentem vždycky. Když nás jako soupeře brát nebudou, může se jim stát to co vloni. V předsezonních diskuzích o titulu se točila řeč, jestli vyhrají oni, nebo ti druzí. A že my zezadu budeme tlačit. Napomohl tomu přestupový boom. Nyní se za něj schovat nemůžeme, jdeme s konkurenty do boje kdo s koho. Jestli s námi někdo nepočítá, tak je blázen.

Nemáte strach, že plzeňští hráči jsou přejedení úspěchy?

Tuto otázku si klademe dlouho. Jestli nejsou přejedení, jestli nejsou staří. Možná se teď ti nejstarší přehoupli do okamžiku, kdy si opravdu užívají každého zápasu. Ti ve středním věku, co ochutnali úspěchy z lavičky, chtějí teď být pod úspěchem sami podepsaní. Dozrávají, musíme je přesvědčit, že budou těmi, kteří Plzeň potáhnou dál.

A nadějní mladíci?

Musejí být natolik draví, aby měli ambici se dostat do zahraničí.

Vy nejste přejedený?

Já přejedený nejsem. A když se po podzimu přejím, tak jaro mě vždycky vyhladoví. Teď vážně. Mám pocit, že plzeňský fanoušek je přejedený evropských pohárů. A to říkám s plnou vážností, respektem a zamyšlením pro lidi, kteří zvláštně povídají, píší a komentují věci, které jim nepřísluší. Jako fanouškové mají právo cokoliv hodnotit, ale je úplně zvrácené, aby někdo v Plzni opovrhoval předkoly Ligy mistrů, zápasy základní skupiny Evropské ligy s tím, že si počká až na zápasy skupiny Ligy mistrů. Myslím, že ti fanoušci zapomněli na to, kde byla Plzeň před deseti lety. Tohle si říkám každý den, kde jsem tehdy byl já, kde jsem pracoval, co jsem dělal a kam jsme se pak prací dostali. Člověk by si každý takový zápas měl vychutnat, protože to může být naposled.

Viktoria byla na přestupovém poli aktivní, získali jste pět hráčů – Pernicu, Ekpaie, Romana Procházku, Buchu, Janoška. Jak posily hodnotíte?

Hlavně mě těší, že nás nepotkalo to, co vloni, kdy jsme přišli na soustředění v Rakousku během jediného dne kvůli zranění o pět hráčů.

Jak složité bylo provést transfer Pavla Buchy, který vyvolal velkou nevoli v táboře Slavie?

O Buchu jsme stáli už v době, kdy byl ještě pod smlouvou a byli jsme ochotni za něj zaplatit. Když nastala situace, že byl volný, tak jsme zrealizovali přestup. Ať to může teď znít jakkoliv, kdybychom to neudělali my, udělal by to někdo jiný. My jsme v tom nehráli žádnou roli, o hráče jsme stáli, ať byl pod smlouvou nebo ne. Když bych měl odpovědět přímo na otázku, zda to bylo složité, nebo ne, tak moje odpověď je, že to bylo jednoduché. Hráč byl amatér, my mu dali smlouvu a byl tady.

Jenže Slavia považuje záležitost kolem Buchy za podraz.

Do toho se nechci pouštět, to ať posoudí někdo jiný. Věci, které se děly potom, mně nepřísluší komentovat.

Už od zimy je zájem o reprezentačního útočníka Michaela Krmenčíka, kdy za něj Newcastle nabízel 300 miliónů korun. Je jeho odchod aktuální?

Osobně si myslím, že zůstane a že na všech stadionech české ligy se na něj mohou těšit. Jeho agentura dostala zelenou, ale nic konkrétního mně na stole během léta nepřistálo, k žádnému jednání nedošlo. My nejsme ti, co se ho chtějí zbavit. Nepotřebovali jsme ho prodat v zimě a nepotřebujeme to ani teď. To, že na něj nepřišla žádná nabídka, která by nás zmrazila, je pro nás jenom dobře. Jsme rádi, že se srovnal, vidím na něm, že má do fotbalu obrovskou chuť. Jaro se mu nevydařilo, zužovala ho zranění, protrápil se k titulu krále střelců. Myslím, že těch gólů může dát ještě více. Budu rád, když to bude za Viktorku v české lize.

Nelitoval Krmenčík, že v zimě nepřestoupil?

Myslím, že žádnou lítost neměl a ani nemá. „Velký kus práce" v tom vždycky odvedou agenti. Je pak důležité, do jaké míry dovolíte, aby mu zaneřádili hlavu něčím, co není vůbec reálné. Vystřízlivění hráče pak trvá daleko déle. Nemohu ale říci, že by za mnou Michael chodil každý den, abych ho pustil. Myslím, že je rád, že zůstal v partě, s kterou je naladěn na stejnou vlnu.

Jak vnímáte změnou strategii vašich největších konkurentů Sparty a Slavie, kteří letos upustili od nákupů drahých zahraničních hráčů?

Myslím si, že to dělají jako my. Rozumně.