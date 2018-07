Olomouc chce navázat na uplynulou sezónu a touží po první šestce. Kvalitu máme, říká kouč Jílek

Zopakovat výborné výkony z uplynulé sezóny touží i v novém ligovém ročníku fotbalisté olomoucké Sigmy. Uspěli by rádi i v domácím poháru a důstojně reprezentovat český fotbal chtějí i v Evropské lize. Postup z jejího předkola do základní skupiny by považovali za nadstavbu. Shodli se na tom ve středu kouč Václav Jílek, sportovní ředitel Ladislav Minář a Jaromír Gajda, člen dozorčí rady klubu a šéf spolku SK Olomouc Sigma MŽ.

Cíle z hlediska umístění a zisku bodů si však nedávají. „Kdybych byl konkrétní, mohlo by to časem vyznít jako troufalost nebo alibi. Kvalitní výkony nás však dovedou jak bodům, tak k slušnému postavení v tabulce," řekl novinářům Jílek.

Zároveň přiznal, že v novém systému nejvyšší soutěže je první šestka hodně lákavá. „Všichni si asi přejeme v ní být a mělo by to být i cílem. Honicích psů je však hodně," upozornil trenér Hanáků.

Minář je v prognózách obezřetnější. „Postoupit do předkola Evropské ligy lze i z druhé skupiny. Moudřejší budeme po deseti kolech. Pak se můžeme bavit o tom, kam chceme dojít, na co máme," řekl sportovní ředitel. Jedním dechem ale společně s Jílkem oba dodávají" „Kvalitu máme a věříme, že jsme na sezónu dobře připraveni!"

Jílka k optimismu vede především skutečnost, že se podařilo úspěšný tým udržet až na výjimky pohromadě. Do Plzně se vrátil útočník jakub Řezníček, kterému skončilo na Hané hostování a odešli jen srbský stoper Uroš Radakovič do Sparty a záložník Pavel Moulis do Teplic.

„S odchody prvních dvou jsme předem počítali a tak jsme se na to připravili. Hodně jsme pak posílili do ofenzívy, když přišli Václav Pilař, Pavel Dvořák a Martin Nešpor. Jsem přesvědčen, že všichni tři nám výrazně pomohou," pochvaloval si nové posily olomoucký lodivod s tím, že klub uvažuje ještě o posílení na postu stopera.

„Máme jasného Vaška Jemelku a k němu Jana Štěrbu nebo Jana Kotouče. Kdyby se ale naskytl někdo hotový do základu, šáhli bychom po něm," připustil Jílek.

Radost však nemá z nesmírně těžkého vylosování. Sigma začíná doma s loni druhou Slavií, pak jede do Mladé Boleslavi a poté hostí mistrovskou Plzeň. „Máme dvě možnosti. Buď budeme brečet, nebo se k tomu postavíme čelem a zkusíme se s nimi měřit jako rovný s rovným. Odvahu máme. Když to vyjde, může se to obrátit ve velké pozitivum," domnívá se olomoucký kormidelník.

„Já bych si představoval na úvod jiné soupeře. A vím také, že v těchto duelech nemusíme výsledkově uspět. Pokud by to tak dopadlo, půjde o to, abychom se nepodělali a případnou ztrátu nahradili jinde. Schopnosti na to rozhodně máme. Respekt u soupeřů jsme si už vybojovali," míní zase Minář.