Chceme znovu větrat špičku tabulky, říká kouč Třince Neček

„Tím, že mančaft zůstal pohromadě, tak má kvalitu. Fotbal je ale dřina a jakmile si začnete myslet, že jste hodně dobří, tak většinou přichází hluboký pád," varoval Neček.

Ten se bude muset obejít bez nejlepšího střelce týmu Václava Juřeny (10 gólů v sezóně 2017/2018), který přestoupil do týmu nováčka první ligy Opavy. „Určitě bude chybět, je to poctivý hráč, který se těžko nahrazuje. Ale nechtěli jsme mu bránit. Je to jeho šance a doufám, že se v Opavě prosadí a pomůže ji," uvedl 57letý třinecký trenér.

Náhradou za Juřenu přišel do Třince útočník Karel Hejný z Olympie Praha. „Je to taková věž podobně jako René Dedič, ale rychlostnější typ," upozornil Neček, který v kádru přivítal nově také slovenského obránce Michala Mravce, jenž jaro odehrál ve Frýdku-Místku a záložníka Tomáše Omastu z divizního Havířova.

„Omastu doporučil Karlovi Kulovi (generální manažer klubu - pozn. aut.) Miroslav Matušovič. V přípravě docela překvapil, dával hodně gólů a je vidět, že má na víc. Všichni tři zapadli do systému, a to je pro mě důležité," přiblížil kouč.

O povedené přípravě svědčí sedm zápasů bez porážky, včetně výhry v Olomouci. „Je to na pohled krásné, ale nic moc to neznamená. To, že jsme neprohráli s týmy jako je Górnik Zabrze, Sigma Olomouc nebo Ružomberok by ale mělo kluky nakopnout. Nicméně já už to zažil v Sokolově, kde jsme s Radkem Látalem taky v přípravě neprohráli, vyhráli jsme i na Sigmě, ale pak přišly mistráky a po třech utkáních jsme měli skóre 1:10 a nula bodů. Nerad bych, aby si o sobě hráči hodně mysleli. To by se nám mohlo vymstít," varoval Neček.

Do sezóny vstoupí Fotbal Třinec tuto neděli v Českých Budějovicích. „Těším se, mám rád těžká utkání. Nehledím na to, jestli začínáme doma s Brnem nebo venku v Budějovicích. Ve druhé lize si nemůžeme vybírat. Věřím, že navážeme na minulý ročník a zase to nahoře v tabulce budeme větrat," pousmál se zkušený lodivod.