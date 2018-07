Dva levonozí stopeři vedle sebe? Když si zvyknete, není to problém, tvrdí jablonecký stoper Lischka

„Sice jsme oba dva leváci, ale myslím, že to není žádný problém. Je to určitě něco jiného, jinak se na nohu štelujete, je to však hlavně o zvyku," vysvětluje jablonecký stoper David Lischka.

Ve srovnání s defenzivou na jaře, kdy Severočeši byli vůbec nejlepším týmem, si musel v letní přípravě zvykat na nové parťáky. Třetí tým uplynulé sezóny totiž opustil lídr defenzivy Luděk Pernica a levý obránce Jaroslav Zelený.

„Změna je to určitě velká. Perňa celou obranu dirigoval, s ním tam byla jistota. Byl to vůdce v kabině i na hřišti. Ale musím říci, že je to doplněné správně," chválí Lischka nové spoluhráče Tomáše Břečku s Davidem Hovorkou.

Na herním soustředění v Rakousku Jablonec nenastoupil ani jednou se stejnou obrannou čtyřkou. Proti Bielefeldu dokonce Hovorka hrál pravého beka.

„Pořád jsme něco zkoušeli, ale v posledním zápase jsme už udrželi nulu a bylo to lepší. Ze začátku to bylo určitě jiné, teprve jsme se poznávali. Na Ostravu to však už bude v pohodě," věří reprezentant do 21 let.

I jeho Petr Rada v přípravě jednou vyzkoušel na levém kraji obrany místo Matěje Hanouska, který v základní sestavě nechyběl ani jednou.

„Nevím, jestli se mnou trenér počítá jako s alternativou na levého beka, zkoušelo se to už v zimní přípravě. Ale určitě musím říci, že to není post pro mě. Do defenzivy bych to nějak zvládl, ale snad ještě někdo přijde," poznamenává odchovanec Ostravy.

Zelenobílé totiž po odchodu Zeleného do Slavie levá strana tíží a na tento post ještě hledají posilu. „Když tak já jsem celou dobu levého beka hrál," vtipkoval na předsezónní tiskové konferenci Petr Rada.

Jablonec čeká na podzim těžká fuška. „Zápasů bude hodně. Mimo Tomáše Hübschmana to asi nikdo nezažil. Z tohoto pohledu to bude takový prubířský kámen. Ale myslím si, že po kondiční stránce jsou hráči dobře připravení," konstatuje Rada.

Kromě ligy, šesti utkání v základní skupině Evropské ligy a domácího poháru některé čeká i reprezentace. Třeba obránci „lvíčat" Lischkovi tak v první půlce sezóny „hrozí" až 32 utkání.

„V zahraničí je to pro hráče normální. Jelikož mým snem je dostat se jednou do zahraničí, je to pro mě jen dobře," říká Lischka, jenž si s parťáky musí zvyknout i na pozměněnou pozici Jablonce v českém fotbale.

„Soupeři na nás asi budou lépe připravení, což si neustále opakujeme. Budou na nás jinak koukat, ale je to jenom o nás, my jsme na hřišti, my musíme hrát naši hru a předvádět výkony jako na jaře," uzavírá Lischka. Ligu Jablonec odstartuje v pondělí v Ostravě.