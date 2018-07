Mladá Boleslav chce stabilizovat kádr, Weber sní o první šestce

"První cíl byl zklidnění a zefektivnění kádru. Dneska máme Máru Matějovského, kterému je nad třicet, zbytek kádru je velice mladý a perspektivní. To byl první krok. Věřím, že v následující sezóně uspějeme tak, abychom v lize hráli důstojnou roli a to nám dá velký optimismus do dalších sezón," řekl Weber novinářům.

Mladou Boleslav opustili útočník Lukáš Magera, který přestoupil do Brna, a středopolař Jakub Rada. Ten odešel na hostování do Trnavy. Z Jablonce přišel křídelní hráč Jaroslav Diviš.

"Chtěli jsme naši hru zrychlit a nechat si typologicky hráče, kteří by splňovali naše parametry. Navíc z mého pohledu byl ten kádr složen dost nerovnoměrně - hodně středových hráčů a stoperů, naopak málo stranových hráčů. Snažili jsme se i v tomhle ohledu pracovat a kádr vybalancovat," přiblížil Weber.

Cíl v podobě konkrétního umístění vedení klubu nestanovilo. "Chceme stabilizovat kádr. Tím se nechci alibisticky vzdávat, že chceme být úspěšní. Ale opravdu chceme těm mladším hráčům dát prostor, aby se v lize nějakým způsobem rozkoukali. Kádr má do dalších let velmi dobrou perspektivu, pokud budeme trpěliví a udržíme ho po kupě," uvedl Weber.

"Konkrétní cíl pro umístění není. Každopádně chceme vylepšit deváté místo. Kdyby se nám povedla první šestka, bylo by to výborné. Je to takové naše tajné přání," řekl kouč.

Napravit uplynulý ročník touží i kapitán Marek Matějovský. "Snažili jsme se udělat maximum, abychom byli co nejlíp nachystaní a jednoznačně vylepšili náhled na nás z minulé sezóny. Bavili jsme se, co jsme dělali špatně a čeho bychom se chtěli vyvarovat," uvedl šestatřicetiletý záložník.

Spolu s Weberem věří, že se Mladoboleslavští zlepší doma, kde v minulé sezóně získali z 15 zápasů jen 13 bodů a byli nejhorší ze všech. "Chceme být úspěšnější, aby i domácí fanoušek chodil na naše zápasy raději," podotkl Matějovský. "Já tam kluky omlouval, hráli jsme o záchranu. Teď už nás nic omlouvat nebude a musíme domácí výkony zlepšit," doplnil Weber.

Středočeši mají za sebou povedenou letní přípravu, během níž prohráli jediný z osmi zápasů. "Tvoří se tu nové mužstvo a každé vítězství nás v práci jenom povzbudí. V euforii nejsme, ale určitě jsme sebevědomější," konstatoval Weber.

Fotbalisté Mladé Boleslavi vstoupí do ligy v sobotu ve Zlíně. "Myslím, že kdo chytne začátek, takové tři čtyři zápasy, a udělá co nejvíc bodů, tak ho to povzbudí. Skvělým příkladem je Olomouc z minulé sezóny. Tak bychom to nějak letos chtěli chytit my," prohlásil Matějovský.