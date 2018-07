Revoluci v systému kluby vítají. Ze zimních termínů jsme ale všichni nešťastní, říká Trpišovský

V první skupině se bude hrát jednokolově každý s každým. První tři týmy po 30. kole budou mít výhodu tří utkání v domácím prostředí, čtvrtý až šestý tým se doma představí jen dvakrát. Kvarteto mužstev na sedmém až desátém místě si zahraje malé play off pohárovým systémem doma - venku. Sedmý tým proti desátému a osmý s devátým.

Vítězové se pak střetnou spolu opět ve dvou duelech a úspěšnější celek vyzve čtvrtého nebo pátého ze skupiny o titul (podle vítěze Poháru FAČR) o vstupenku do kvalifikace Evropské ligy.

Skupina o udržení se hraje stejně jako skupina o titul. Jedenáctý až třináctý tým bude mít výhodu tří utkání doma. Poslední po nadstavbové části spadne rovnou do druhé ligy. Čtrnáctého a patnáctého bude čekat baráž proti třetímu a druhému týmu druhé ligy. Hrát se bude pohárovým způsobem.

Ligová fotbalová asociace, která první a druhou ligu řídí, si od novinky slibuje větší atraktivitu soutěže. Větší počet vyhecovaných klání s mimořádným nábojem a naopak snížení počtu duelů, ve kterých už o nic nešlo.

ZEMĚ POČET ZÁPASŮ Anglie 38 Belgie 40 až 42 Francie 38 Itálie 38 Německo 34 Nizozemsko 34 až 36 Polsko 37 Rakousko 32 až 35 Slovensko 32 až 34 Španělsko 38

Nový formát hráči vítají

Mezi samotnými aktéry se novinka setkala s pozitivním hodnocením. „V první šestce půjde o hodně zajímavé zápasy," míní letní posila sešívaných z Liberce Vladimír Coufal. Spokojený se změnou je i nový kapitán Sparty Josef Šural: "Je zajímavá hlavně pro fanoušky. Zavádí se, aby bylo do posledního utkání o co bojovat. A já doufám, že my budeme hrát důstojnou roli a budeme do posledního zápasu bojovat o titul."

Jedinou vadou na kráse je dle těch nejvíce zainteresovaných termínová listina. „Jsem konzervativní, ale jde o dobrý krok, spíše mě mrzí termíny. Je dobré, že přibudou zápasy, ale hrát se bude v prosinci a v únoru, kdy jsme všichni nešťastní, že se hraje. Ke konci podzimu i v únoru budou hrozné terény a nastupovat na trávník v minus deseti stupních fotbalu zrovna neprospívá," mrzí lodivoda Slavie Jindřicha Trpišovského.

Podobně se k utkáním v náročných podmínkách staví i kanonýr Milan Škoda. „Jsem rád, že je více zápasů, to je super, ale termíny jsou blbé. Představoval bych si více vložených střed. Hlavní však je, že je více duelů."

Česká liga následuje Belgii

V pěti nejprestižnějších evropských ligách se hraje konzervativním systémem, bez nadstavby. Česká nejvyšší soutěž se odhodlala ke kroku, který je běžný v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Skotsku nebo na Ukrajině. Hvězda pražské Sparty Rumun Nicolae Stanciu už v Belgii nadstavbový systém zažil.

"Změnu vítám, přinese více zápasů. V Belgii se navíc body po základní části dělily na polovinu a každý pak mohl vyhrát titul. Tady je lepší, že body zůstanou," srovnává Stanciu.

Fortuna liga má svůj unikátní systém, nikde jinde v Evropě se stejná nadstavbová část nehraje. Nejpodobnější hrací schéma mají v Bulharsku. Tamní Parva liga má čtrnáct účastníků. Prvních šest si to rozdá ve skupině o titul a zbylých osm padá do skupiny o udržení. I z ní však vede přes play off cesta do pohárové Evropy.

Ani v Bulharsku se zřejmě fanoušci nevyhnou spekulacím, které budou jistojistě zaměstnávat i české příznivce. Pro týmy totiž může být výhodnější skončit na sedmé než šesté pozici. Ta sice nabídne dva atraktivní duely na domácím hřišti proti prvním dvěma týmům základní části, ale zároveň o něco složitější cestu do pohárů.

Česká liga se s pouhými třiceti koly trčila na samém chvostu mezi evropskými ligami v počtu utkání za sezónu. V nadcházejícím ročníku 2018/2019 týmy odehrají mezi 35 až 37 zápasy v závislosti na jejich umístění po třicátém kole.