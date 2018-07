Kapitán Slavie očekává menší porci minut: Moje pozice už není tak silná

Čtyři sezóny po sobě byl nejlepším střelcem Slavie Praha! Před vstupem do nadcházejícího ročníku nejvyšší fotbalové soutěže však kapitán českého vicemistra Milan Škoda nemá místo v základní sestavě jisté a začne zřejmě na lavičce náhradníků. Jaká jsou očekávání dvaatřicetiletého kanonýra?

Jste rád, že už je příprava na konci a v neděli pro Slavii odstartuje nejvyšší soutěž?

Moc se těším. Přípravy mě moc neberou. Absolvovali jsme dvě soustředění, bylo to dlouhé. Jsem rád, že liga začne.

Pro vás však dost možná na lavičce náhradníků. Prožívá kapitán týmu po letech dominantního postavení nejistotu ohledně pozice v sestavě hodně intenzivně?

Neprožívám to tragicky. Jsem plnohodnotná součást mužstva. Vím, že šance dostanu. Zápasů bude během podzimu hrozně moc. To je zásadní rozdíl proti sezónám v minulosti, kdy jsme hráli často jen ligu. Teď je domácí soutěž delší, k tomu máme jisté poháry. Za podzim odehrajeme k třiceti zápasům. Není možné, aby to všechno zvládl jeden útočník.

Jak vnímáte souboj o místo v sestavě se Stanislavem Teclem?

Trenér Trpišovský nám samozřejmě řekl, jak si to představuje. Už na jaře bylo vidět, že moje pozice není tak silná jako v minulosti. Nedá se nic dělat. Ale není to zase tak špatné. Věřím, že se budeme se Standou plnohodnotně doplňovat.

Bude vaše nasazení závislé na způsobu hry protivníků?

Myslím, že trenér je velký taktik. Sestava a nasazování hráčů se určitě bude odvíjet podle soupeřů.

Před pěti sezónami jste byl u bitvy Slavie o setrvání mezi elitou, zažil jste vstup nového majitele, byl jste klíčovým mužem při útoku na titul. Změnila se Slavia dramaticky?

Proměnila se hodně. Nebyl tak silný majitel, takže nebyly prostředky jako v současnosti a ani hráči jako nyní. Když se kádr zkvalitnil, začalo se dařit a atmosféra v klubu i kolem něj je lepší, mnohem lepší. To je hodně znát.

V minulých třech letech jste skončili pátí, vybojovali titul a v minulém ročníku byla Slavie druhá. Jaké jsou ambice před nadcházejícím ročníkem?

Věříme si. Máme výborný tým. Mám pocit, že jsme lépe připravení než na startu minulé sezóny. Myslím, že o titulu se rozhodne mezi námi, Plzní a Spartou. Plzni vyšla příprava, Spartě tolik ne. Ale já na výsledky z přáteláků moc nedám. Samozřejmě je fajn, když hrajete hezky a vyhráváte, ale přípravný a mistrovský duel jsou hodně odlišné.

Od nového ročníku budou tři zápasy v každém kole pod dohledem videorozhodčího, který výrazně promlouval i do zápasů na MS. Vítáte rozšíření projektu v rámci ligy?

Jako útočník jsem za to vážně šťastný. Video určitě pomůže, aby zápasy byly férovější. Na světovém šampionátu fauly na útočící hráče při rohových kopech či standardních situacích často díky videu vyústily v pokutové kopy. Věřím, že stejný metr bude platit i v Česku.