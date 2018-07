Nový systém poprvé v praxi. Mistra fotbalové ligy určí nadstavba

„Nový systém bude hodně zajímavý pro fanoušky. Do posledního zápasu bude o co bojovat," věří kapitán Sparty Josef Šural. „Pět utkání navíc může zamíchat pořadím," souhlasí kapitán obhájce titulu z Plně Roman Hubník. „Jsem spíše konzervativní, ale jde o dobrý krok. Bude se hrát více zápasů, což je jednoznačně pozitivní," přitakává Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

Tradiční formát s třiceti koly v šestnáctičlenné soutěži se v tuzemsku praktikoval ještě v dobách Československa. Poprvé se hrál v ročníku 1972/73. Po rozdělení federace v lednu 1993 doplnily nejvyšší soutěž kluby z druhé ligy a dál se hrálo s šestnácti týmy, z nichž vzešel mistr po 30 kolech. Nyní se ve stejné fázi tabulka rozdělí do tří skupin. Prvních šest klubů bude hrát o titul, další čtyři o šanci postoupit do Evropské ligy, zbytek o udržení mezi elitou. „Zažil jsem nadstavbu v Belgii, ale tam se body po základní části dělily na polovinu. Systém v Česku je podle mého lepší," dumá Nicolae Stanciu, rumunský záložník ve službách Sparty.

Nový šampión odehraje o pět zápasů více, poslední postupující do EL absolvuje o sedm duelů víc, stejně jako úspěšní adepti nejvyšší soutěže v baráži. Ve hře jsou dvě místa v předkolech Ligy mistrů; mistr půjde do 3. předkola, vicemistr do druhého. Na tři kluby čekají předkola EL.

Soutěž bude trvat 317 dnů! Začíná se 20. července, poslední duely se sehrají 2. června 2019. Fanoušci mohou vidět z každého kola tři zápasy na placené televizi O2 TV Sport. Od 2. kola bude páteční předehrávky vysílat ČT sport. Z 1. kola bude ČT přenášet pondělní duel Ostrava–Jablonec.