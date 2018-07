Úvod druhé půle? Trenér nás za něj určitě seřve, bylo to dětinské, štvalo Slepičku

„Trefil jsem ho do hlavy," vykládal 36letý forvard, jenž strávil na trávníku celých devadesát minut. Na hrotu se statečně rval, vyhrál spoustu osobních soubojů. „Klidně bych si dal teď ještě jeden zápas," usmíval se Slepička, kterého konečná remíza mrzela. „Jsem nasraný. V první půli jsme mohli vést 3:0 nebo 4:0, pak jsme ale nechytili začátek druhého poločasu. Trenér nás za to určitě seřve, protože to se nesmí opakovat. Bylo to dětinské. Kluci vzadu špatně komunikovali."

U Litavky byl k vidění atraktivní ofenzívní souboj dvou rozdílných poločasů. Zatímco v prvním jasně vládli Příbramští, ve druhém nepříjemně zatápěli Tepličtí, kteří prahli po třech bodech a zapomněli tak na statistiku z minulé sezóny, kdy na cizích hřištích vyhráli jen dva z patnácti ligových utkání.

„Bod je asi spravedlivý. Po přestávce nám už došly trochu baterky, ale zápas jsme odmakali a odjezdili. Kluky braly křeče. Na výkon z první půle se určitě dá stavět. Náš systém hry nebude v lize chutnat nikomu," připomněl bývalý fotbalista Liberce, Sparty nebo Dinama Záhřeb.

Bouřka v kabině se nekonala

Remízu zařídil hostům Patrik Žitný, jenž krátce po změně stran zužitkoval elegantní patičku Davida Vaněčka. „První půle se nám nepovedla, asi nás pak povzbudil déšť, který přišel. Balón víc jezdil, mohli jsme si to dát," řekl záložník Teplic.

Bouřka v teplické kabině se však o pauze nekonala. „Trenér nás hlavně nabádal, abychom hru zrychlili. Už to potom bylo o něčem jiném. Předváděli jsme kvalitní kombinace a vytvořili si řadu zajímavých příležitostí," dodal.