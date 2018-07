Střelmistr Stoch znovu ukázal, co umí. Sedlo mi to ideálně, smál se slovenský záložník Slavie

Přestože je Miroslav Stoch mistrem v dalekonosných střelách, znovu dostal od olomoucké obrany šanci to ukázat. Napoprvé mu míč nesedl, druhou ránu už ale poslal do sítě. I díky němu Slavie po deseti letech vyhrála na hřišti Sigmy. „Super výsledek na začátek. Čekali jsme těžký zápas, ale co jsme si řekli, to jsme i na hřišti splnili. Vytvořili jsme si i hodně šancí a kdybychom je proměnili všechny, mohl být rozdíl ve skóre i výraznější,“ řekl po vítězství 3:0 Stoch.

Ukázala Slavia v Olomouci svou sílu?

Myslím si, že máme velkou kvalitu. Celou letní přípravu jsme strašně makali a na tréninku do toho dává každý úplně všechno. Je i vidět, že jsme na sebe už zvyklí, nicméně chci věřit, že tenhle výkon není náš strop a že se budeme ještě zlepšovat.

Zase vám tam padla jedna rána z dálky. Obrana Olomouce vás nechala vystřelit, přestože se o vás ví, že toho umíte využít.

Ano, zkusil jsem to a trefil míč ideálně. Balón ještě těsně před brankářem zaplaval, což se těžko chytá.

Ve druhé půlce jste ale mnohem lepší šanci zahodil. A místo do prázdné branky jste míč poslal slabě do míst, kam se vracel brankář Buchta. Co se stalo?

Strašně moc jsem se na tu střelu soustředil a trefil jsem to patou, prostě úplně špatně. Mrzí mě to, protože to mohl být druhý gól v zápase, ale důležitá je ta výhra.

Po zápase jste popadali na hřiště, bylo to tak náročné?

První zápasy po přípravě takové jsou. Je to náročné na kondičku, i když máme naběháno. Šli jsme na dno sil a tak to má být.

Pomohlo vám, že s vámi Olomouc chtěla hrát fotbal?

Olomouc hraje kombinační útočný fotbal a o to se nám hrálo lépe. Je to příjemnější než bušit do někoho, kdo chce jenom bránit. My jsme se na tenhle zápas hodně připravovali a jsme rádi, že to i dobře dopadlo. Je to důležitý začátek.