Hašek o přestupu exotické posily: Byla to nejrychlejší akce, kterou jsem v Bohemce zažil

Nová posila Bohemians Abdulla Yusuf Helal (vlevo) sleduje utkání 1. kola Fortuna ligy se Slováckem. Z administrativních důvodů do něj ještě nezasáhl.

V sobotu oznámením o koupi bahrajnského reprezentanta překvapili. Dost možná šokovali. Helal podepsal v Ďolíčku smlouvu do června 2021. První zápas nového ročníku nejvyšší fotbalové ligy absolvoval z administrativních důvodů na tribuně. V dalším utkání v Příbrami už bude Haškovi k dispozici. V útoku by měl nahradit Benjamina Tetteha, který přestoupil do Sparty.

„Je to 193 cm vysoký hráč, štíhlý, překvapivě rychlý. Na to, jak je urostlý, je velmi technický. Výborná střela oběma nohama. Tak trochu bych ho přirovnal k Tettehovi. Navíc při srovnání s Benjim hraje Jusuf lépe hlavou," popsal Hašek nejnovější akvizici.

Při přestupu si kouč Klokanů pochvaloval hlavně rychlost. „Byla to nejrychlejší akce, kterou jsem v Bohemce zažil. Celý transfer trval tak týden. Spolupracovali jsme jak s agenturou Sport Invest, tak s koučem národního týmu Bahrajnu Miroslavem Soukupem, který nám ho doporučil. Velký dík patří šéfům klubu."

Helal se stane prvním bahrajnským fotbalistou, který bude nastupovat v Evropě. Doposud nastupoval za tým East Riffa. „O to větší má motivaci. Je to pro něj čest a podle mne bude celým bahrajnským fotbalovým prostředím sledován," konstatoval Hašek, který se už příliš neobává problému s adaptací.

„Každej přestup z ciziny má své úskalí. A právě schopnost adaptovat se je u něj s otazníkem. I když po osobním rozhovoru se tento problém minimalizoval. Vnímám ho jako mladého, otevřeného a inteligentního kluka, který se chce prosadit v Evropě," dodal na adresu pětadvacetiletého forvarda, kterého viděl jak na videích, tak na vlastní oči, protože bahrajnská reprezentace byla minulý týden na soustředění v Čechách.