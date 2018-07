Přestoupil a šel hrát. Je to lepší než čekat na lavičce, vykládal Jánoš

„Tohle se ode mne asi očekává. Byl tam vypadnutý balón, nějak jsem to dobral a nacentroval. Kluci pak hlavně sehráli dobře ten roh. Mám na tom gólu tak maximálně pětiprocentní podíl," smál se Jánoš. „Můj přesun byl hodně rychlý, ta registrace se stihla asi za pět minut dvanáct a stihl jsem jediný trénink. Ale jsem rád, že to takhle vyšlo, protože fanoušci byli skvělí a mohl jsem si to užít hned na hřišti. No a ta tečka poslední, že jsme dali ten gól, to je prostě skvělý začátek," liboval si Jánoš.

Do Ostravy přišel 26letý rodák z Uherského Hradiště s úkolem nahradit slovenského záložníka Marka Hlinku. „Hrajeme na stejné pozici, takže by to tak mělo být," připouští Jánoš. Na post defenzivního štítu se postavil také hned poté, co v 53. minutě nahradil na hřišti zraněného Roberta Hrubého. „Trenér mě připravoval na to, že do zápasu půjdu, ale ne že to bude na tak dlouhý úsek druhého poločasu. Hrubasovi se ale něco stalo, tak jsem tam musel jít. Možná je to ale lepší, než sedět na lavičce a čekat," přemítal Jánoš.

Chvíli mu ale trvalo, než se na hřišti rozkoukal. „Šel jsem tam s tím, že chci hrát jednoduše, získávat balóny a snažit se je rozehrávat. To byl cíl pro první den," pousmál se Jánoš. Ne vždy ale spoluhráče přihrávkou našel. Jednu jeho rozehrávku soupeř vystihl a byl z toho zárodek rychlého brejku. „Držel jsem míč déle, protože jsem čekal, až se někdo rozběhne. Naštěstí jsme tu jejich šanci chytili," oddechl si.

Člen stříbrného týmu z mistrovství Evropy devatenáctiletých z roku 2011 cítil po dvou letech v Mladé Boleslavi, že potřebuje změnu. Nabídku z Baníku proto přivítal. „Baník je velký klub se skvělými fanoušky. To jinde nezažijete," zdůvodňoval svou volbu odchovanec Sparty Praha.