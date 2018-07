Sigmu chce zlomit, i když ji má v srdci. Opora Boleslavi vzpomíná na osudové setkání

„Na tyhle zápasy jsem vždycky natěšený. V Olomouci mám rodinu, vyrůstal jsem tam a mám k ní vztah," potvrzuje šikovný univerzál. Dětství prožil v deset kilometrů vzdáleném Velkém Týnci, jenže v deseti letech zaujal během školního turnaje McDonald´s Cup trenéry Sigmy, kteří ho už nespustili z očí. Přikrylova rodina zpočátku vábení a nabídkám k přestupu nevěnovala pozornost, jednoho dne však za mladíkem dorazil sám šéftrenér mládeže Coufal.

„Přijel autem na hřiště do Týnce. Přišel k hloučku kluků, kde stál i můj o šest let starší brácha, a ptal se, jestli někdo nezná Tomáše Přikryla. A on hned ukázal na mě. Já byl úplně nadšený, hned jsme jeli k nám domů," vzpomíná na osudové setkání ofenzívní středopolař Středočechů. Svého otce však po příjezdu příliš nepotěšil. „Byl naštvaný, že jsem si sedl do auta k úplně cizímu chlapovi. A nevěděl, co se stalo, jestli jsem něco neprovedl. Pan Coufal mu to ale vysvětlil," směje se Přikryl.

V dresu Sigmy poté strávil krásné chvíle, přestože si volného času příliš neužil. Později totiž přešel v Olomouci do sportovní třídy. „Brzy ráno jsem odjížděl do školy, pak šel na trénink a poté se musel ještě učit," říká.

Po Zlínu cítili pachuť

Řadu současných hráčů soupeře dobře zná, i když už s nimi v pravidelném kontaktu není. „Vyrůstal jsem třeba s Martinem Hálou. Pak jsou tam kluci, s nimž jsem hrával nebo jsme se potkávali, ať je to Kuba Plšek, Šimon Falta nebo Michal Reichl. Když se vidíme, vyprávíme si, co je nového. Ale že bychom si každý týden volali, to ne. Hecování před zápasem určitě nebude," ujišťuje bývalý velký talent Sigmy, jenž nastupoval i za Duklu a Spartu. S ní v roce 2014 slavil mistrovský titul.

Od jara 2016 pak hájí barvy Boleslavi, která novou sezónu rozjela dost smolně. Ve Zlíně prohrála gólem v samém závěru 2:3, i když držela dvoubrankový náskok. „Zbytečně jsme to zvorali, v kabině bylo hrobové ticho. Pachuť tam je pořád, hlavně se nám nestalo poprvé, kdy jsme v 90. minutě inkasovali a nebrali body. Proti Olomouci to ale máme šanci napravit," burcuje.

Na poslední konfrontaci s Hanáky však nemají ve městě automobilů příjemné vzpomínky. V závěrečném kole minulého ročníku padla Weberova parta na Andrově stadiónu 0:3. „Hodně si zakládají na držení míče a snaží se soupeře uštvat. Když hráči ztratí míč, nedají soupeři čuchnout. Hned napadají a chtějí ho zpět. Musíme jim vnutit náš způsob hry," dodal.