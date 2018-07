Schytali pořádný výprask, přesto je kouč Weber přesvědčen, že s Mladou Boleslaví o záchranu hrát nebude

Liga sotva začala a fotbalisté Mladé Boleslavi se zase zmítají v mizérii, v níž na jaře soutěž končili. Nejdřív nechali body ve Zlíně, i když vedli dvoubrankovým rozdílem. Poté v domácí premiéře schytali čtyřgólový nášup od Olomouce. „Tohle mužstvo ale určitě nebude hrát o záchranu, toho se nebojím,“ odmítá kouč Středočechů Jozef Weber, že by došlo k repríze loňského scénáře a jeho tým se zase až do samého konce strachoval o přežití.

Lekce, kterou dostala Mladá Boleslav v pátečním prologu k druhému ligovému kolu od Hanáků, byla hodně krutá.

„Aby ne, když rozhodně nebyli lepší než my. Rozdíl byl ovšem v produktivitě. Zatímco my jsme nebyli schopni dát gól, tak do čeho kopli oni, z toho dali branku," připomíná slovenský legionář v mladoboleslavských službách Miroslav Keresteš, že zápas neměl zdaleka tak jednoznačný průběh, jak by se snad mohlo podle výsledku zdát.

„Bylo to o první brance. Dala ji Sigma a podle toho se utkání vyvíjelo. V panujícím vedru se jí hrálo daleko lépe, protože vedla, hrála zezadu, držela balón a čekala na své příležitosti," glosuje partii, v níž jeho tým v závěrečné půlhodině inkasoval jeden úder za druhým.

Weber hráče neomlouvá

„To proto, že jsme nechávali soupeři až příliš prostoru, čehož využil a trestal nás. Nebylo to jen o chybující obraně, ale o nefungující defenzívě. Součinnost zadních řad se zálohou neexistovala, prohrávali jsme souboje, selhali ve hře v šestnáctce. V naší i soupeřově," vytýkal svým svěřencům trenér Weber a kupodivu si ani slovem neposteskl, že čtyřgólový příděl je příliš krutý.

„Proč také? K umění ligových hráčů patří řešit situace v obou vápnech a tam jsme selhali, takže porážka je zcela zasloužená," nemíní naopak svůj tým omlouvat.

Takový Tomáš Ladra to ostatně poznal sám, když ho trenér střídal.

„Záleží mi na něm, chci, aby se zlepšoval. Jenže si musí uvědomit, že bez odvahy ligu hrát nemůže. Možná druhou, ale první rozhodně ne. Nějaký čas s ním ještě budu mít trpělivost, ale když se nezmění, budou muset přijít místo něho jiní," vzkazujel svému mladému svěřenci.

Marné hledání náhrady

Nejen za Ladru, ale i za kapitána a dirigenta týmu Marka Matějovského hledá trenér Weber náhradu. Právě v duelu s Olomoucí se ukázalo, co nejzkušenější mladoboleslavský hráč pro mužstvo stále znamená. Když se totiž v souboji s olomouckým Plškem zranil a musel po dvaceti minutách střídat, rázem scházely domácím jeho myšlenky, přehled, nápady a přesné přihrávky.

„Byla to velká ztráta, Nejenže dává naší hře rozum, ale je i lídrem, který ostatní burcuje," přiznává Keresteš.

„Nahradit Máru je opravdu hodně složité. A to jsem si myslel, že dokážeme nahradit každého. Usilujeme sice o to, abychom přivedli typologicky podobného hráče, ale zatím ho skutečně nemáme," potvrzuje i mladoboleslavský kouč, jak důležitou postavou Matějovský pro jeho tým je a v dalších ligových kolech samo sebou bude.

Vždyť Středočeši nemají po dvou odehraných zápasech na kontě ani bod a skóre 2:7 je sráží ke dnu tabulky.

„Vím, že tahle bilance dostane hráče pod tlak, ale jsem přesvědčen, že o záchranu letos hrát nebudeme. Mužstvo má perspektivu, vyvíjí se a je třeba mít trpělivost," zůstává trenér Weber navzdory dvěma prohrám v klidu.