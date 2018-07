Plšek se vrátil po zranění stylově. Klid, kvalita a gól, velebí ho i Jílek

Po zranění se vrátil do olomoucké sestavy a Hanáci si libovali. Abv ne, když čtyřiadvacetiletý záložník Jakub Plšek v ligovém duelu v Mladé Boleslavi potvrdil, jak důležitým hráčem momentálně pro Jílkův tým je. „Nejenže vstřelil velice důležitý první gól, ale vnesl do naší hry klid a kvalitu. Hlavně v práci s míčem byl výborný, protože dokáže podržet balón i ve chvílích, kdy ho jiní hráči ztratí,“ pochvaluje si olomoucký kouč Plškův návrat do základní sestavy.