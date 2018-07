Puškáč si premiérový gól neužil, Opava v brněnském azylu v deseti nakonec padla

„Vstřelil jsem premiérový gól v první lize, ale moc si ho neužívám, když nevedl ani k plichtě," svěřil se útočník Opavy David Puškáč. „V deseti jsme bohužel ve velkém vedru remízu neuhájili. V závěru už nám chyběly síly. Ta červená karta přišla už po čtvrthodině, což je strašně brzy. I tak jsme sahali po bodíku, bohužel jsme ho nezískali," štve ho.

Puškáč vzdal hold opavským fanouškům, jichž dorazilo do brněnského Králova Pole přes tisíc. „Jako vždycky skvěle povzbuzovali," považuje si. Opavští musí hrát domácí zápasy v moravské metropoli kvůli výstavbě vyhřívání trávníku na svém stadiónu. „U nás by samozřejmě byla kulisa ještě o dost lepší. Známe ale realitu, a tak nemá cenu se o tom bavit. Musíme jít dál a pokusit se něco uhrát v příštím kole na Slavii," hleděl Puškáč už dopředu.

Smutná porážka

Kouč Slezanů Roman Skuhravý označil porážku se Zlínem za zbytečnou. „Brzké Svozilovo vyloučení bylo sice klíčové, ale my jsme se i v oslabení dokázali do zápasu díky povedené standardce vrátit. Jenže soupeř pak potrestal naši chybu," posteskl si.

Tvrdí, že nemá svým hráčům co vytknout. „Vyšli jsme sice naprázdno, ale kluci pracovali ve velkém teple skvěle. Je to taková smutná porážka. Zatím v lize bohužel inkasujeme hrozně laciné branky, v obraně si místy počínáme trochu naivně. Na nejvyšší soutěž si ještě zvykáme, ale já věřím, že navzdory hodně těžkému losu si záhy připíšeme první body," zůstává Skuhravý optimistou.

Zlíňanům se naopak vstup do sezóny náramně povedl. „Šest bodů ze dvou utkání je možná víc, než jsme sami čekali. K dalším zápasům ale musíme přistoupit s pokorou," nepropadá euforii obránce Josef Hnaníček. Připustil, že pro jeho tým bylo velkou výhodou, že značnou část střetnutí s Opavou hrál proti oslabenému protivníkovi. „Obrat v duelu s Boleslaví nás nakopl, jsem moc rád, že jsme zvládli i další utkání. Především díky opavským fandům byla na stadiónu dobrá atmosféra. Možná lepší, než když tady hraje svoje zápasy Zbrojovka," míní Hnaníček.

Bílkovi vadilo zvolnění po vyloučení

Trenér Fastavu Michal Bílek svému mužstvu vytkl, že po Svozilově vyloučení zvolnilo a počínalo si na hřišti profesorsky. „Ale po přestávce už jsme si vytvořili další šance. Mohli jsme utkání rozhodnout dřív, nemuseli jsme se o výsledek strachovat až do závěrečného hvizdu," přemítal Bílek, který pochválil útočníka Poznara a záložníka Bartošáka. „Oba dobrý výkon korunovali i gólem," liboval si.

Slova uznání našel také pro Opavské. „V deseti dřeli na maximum. My jsme ale byli trpěliví a oslabeného soupeře jsme uběhali," tvrdí Bílek, který prozradil, že by byl radši, kdyby se utkání hrálo v Opavě. „Fotbal se hraje pro diváky a tam by byla určitě parádní kulisa. Ale ani v Brně nebyla špatná, s Opavskými přijelo dost fandů," ocenil.