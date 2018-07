Fotbalista Jan Kalabiška přestoupil z Karviné do Slovácka. Jednatřicetiletý někdejší nejlepší střelec slovenské ligy se po dvou kolech nové ligové sezóny přesunul do týmu z Uherského Hradiště z rodinných důvodů.

"Odcházím pouze kvůli velkým zdravotním problémům mojí manželky, které trvají už delší čas. Bohužel nejsem schopný se kvůli tomu plně koncentrovat na práci a odvádět 100 procent v každém zápase. Potřebujeme být blíž Senici, odkud pochází moje žena, a proto jsem projevil přání odejít do Slovácka," řekl pro karvinský web Kalabiška, který má část rodiny v Uherském Hradišti.

"Jsem rád, že se Honzův příchod podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Je to typ hráče, který může hrát na obou křídlech a umí dávat góly. Mimo to je silný ve vzdušných soubojích," prohlásil trenér Slovácka Michal Kordula.

Kalabiška působil v Karviné od loňského ledna a v závěrečném kole minulé sezony vstřelil vítězný gól v Jihlavě, který přinesl slezskému klubu záchranu. Předtím působil v Mladé Boleslavi, Brně, Vlašimi, Příbrami, Libiši, Neratovicích a ve slovenské Senici, kde se stal v sezoně 2014/15 nejlepším střelcem tamní ligy. V české nejvyšší soutěži má krajní záložník bilanci 14 gólů ve 120 zápasech.

"Byl jsem v Karviné rád a neodchází se mi lehce. Ve druhé prvoligové sezoně se nám podařilo zachránit ligu, jsem rád, že jsem k tomu přispěl důležitým gólem," uvedl Kalabiška.