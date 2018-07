Sráží nás naivita v soubojích, hodnotí kouč Drsek prohry Dukly

Vzpomínáte si na loňský hrůzostrašný vstup vašeho mužstva do sezóny?

Mám dobrou paměť, takže si to pamatuji dobře.

Dostali jste osm branek, což je na dva zápasy celkem hrozivé číslo. V čem tkví problém?

V naivitě v osobních soubojích ve vlastní šestnáctce. To zapříčinilo, že jsme dostali ve dvou kolech osm gólů.

Takže to není o výjimečné produktivitě Teplic?

Jejich hráči měli pět šancí a dali stejný počet branek. To mluví za vše. Také my jsme si vypracovali dobré příležitosti. Vyjádřili jsme to dvěma vstřelenými góly, ale při dalších možnostech jsme v zakončení zvolili špatné řešení, případně jsme nebyli důrazní. Že hrajeme místy hezký fotbal je jedna věc, ale to nestačí.

Co musíte zlepšit v pražském derby s Bohemians 1905?

Zapracovat musíme hlavně na důrazu a nasazení. A předvést jiný výkon než v Teplicích. S některými hráči je třeba mít trpělivost, ale to nemůže trvat věčně.