Budeme zrát jako víno. Jen doufám, že rychleji, sliboval Hornyák po představení v Plzni

Pěkné pozdvižení způsobil fotbalový Liberec v pondělní dohrávce nejvyšší fotbalové soutěže. Na hřišti obhájce titulu z Plzně totiž Severočeši vsadili na hodně vysoké napadání, kterým dostali domácí borce do úzkých. Přestože v létě pod Ještědem zase výrazně přebudovali mužstvo, na hře týmu trenéra Zsolta Hornyáka nejsou velké zásahy patrné. Naopak, Severočeši ve Štruncových sadech pomýšleli na bodový zisk a plzeňský tým dostali do problémů.

„Jsem vyloženě zklamaný, protože jsme chtěli z Plzně tři body," neskrýval Hornyák, že odvaha a ambice Severočechům nechybí. „Chtěli jsme hráče Viktorie vysoko napadat a být nebezpeční. Vstup do zápasu jsme měli velmi dobrý, vyvíjeli jsme na domácí tlak," chválil hráče za první poločas.

Po pauze už se jisté trhliny ve hře Severočechů našly. A jednu Západočeši nemilosrdně potrestali. „Nešlo o problém v důsledku změny herního rozestavení domácích, kteří ze stylu s dvěma útočníky po pauze vsadili na jediného hroťáka. Naším problémem bylo, že jsme nesplnili taktický plán. Vybrali jsme si desetiminutový výpadek, který se nám vymstil. Zalezli jsme a bránili až ve vlastním pokutovém území," posteskl si Hornyák nad okamžikem, kdy Krmenčík napálil míč v 62. minutě za záda brankáře Hladkého.

Ambice slovenského trenéra i jeho svěřenců mohly být dost možná naplněny, pokud by Pešek už ve čtvrté minutě lépe zakončil sólový nájezd z poloviny hřiště. „Kdyby měl v nohách o dva tři ligové zápasy více, možná by proměnil. Jeho nevyužitá šance výsledek dost ovlivnila. Ale jde prostě o talent z druhé ligy, který potřebuje čas. Nicméně takovou příležitost by proměnit měl," káral Hornyák pětadvacetiletého záložníka.

Celkem šest hráčů, kteří v libereckém dresu zasáhli do utkání v Plzni, dorazilo pod Ještěd v průběhu léta. Pešek, Pázler, Mara, Sukisa, Nešický a Koscelník si na prostředí teprve zvykají. „Je těžké dávat mužstvo dohromady, protože máme hodně hráčů z druhé ligy, kteří potřebují zkušenosti," připustil Hornyák.

Je přesvědčený, že jeho družina bude stejně jako obhájce titulu prohánět i další adepty na první příčku a zařadí se k uchazečům o pohárové příčky. „Moji kluci budou zrát jako víno. Jen věřím, že ten proces bude rychlejší," doufal s úsměvem Hornyák, že nebude muset čekat několik let, než se tým stane dokonalým. „Je fakt, že jsme společně krátce. Ale máme solidní mužstvo a umíme hrát ještě lépe, než jsme ukázali v Plzni," prohlásil Hornyák.