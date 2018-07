Vrátí se Stramaccioni do Sparty? Experti věští, že na Letnou mohou zamířit i trenéři Slavie či Plzně

Fotbalová Sparta hledá trenéra. Bude ze zahraničí nebo z Čech? To je otázka. „Hledáme hlavně dobrého trenéra," poznamenal sportovní ředitel klubu Zdeněk Ščasný po ligovém utkání s Jabloncem, kdy sám usedl na lavičku. To považuje pouze za dočasné řešení. A podle expertů ze sázkových kanceláří existuje celá řada variant, jak situaci na Letné vyřeší. V nabídce mají i to, že by se na Letnou mohl vrátit italský trenér Andrea Stramaccioni?