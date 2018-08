Mamka už kapitulovala, směje se syn kouče Klokanů. S bráchou se prali i čtyřikrát v týdnu

V Příbrami jste sice jen zmírnil porážku, přesto proběhla doma nějaká malá oslava?

Spíš jenom padlo pár gratulací. Oslava nebyla, protože se prohrálo. Jsem ale za gól rád. Když jsem šel do Bohemky, tak se ode mě očekávaly.

Minulou sezónu jste začal ve Vlašimi, jaro pak odehrál v Českých Budějovicích. V čem vám rok strávený ve druhé lize nejvíc pomohl?

Přechod do dospělého fotbalu, je vždycky strašně důležitý a v tomhle věku zlomový. Když odchází kluk z dorostenecké ligy, měl by nejdřív zkusit druhou ligu. Mezikrok je dobrý i pro psychiku. Řada hráčů, která odešla z dorostu rovnou do ligy, narazila a spousta z nich se ve finále stejně vrátí do druhé ligy. Jenže pak už je to krok zpátky a na psychiku to působí špatně. Zatímco odchod ze staršího dorostu do druhé ligy, je pro vás obrovský skok a výzva. Takže jsem rád, že jsem šel postupnou cestou. Je to tak správné.

V Bohemians jste krátce. Už jste se v týmu aklimatizoval?

Mezi kluky se cítím super. Žádné problémy nebyly. Celkově prostředí a lidé, co se pohybují kolem fotbalu v Bohemce, jsou hodně sympatičtí a usměvaví. Je znát posun, že jde o prvoligový tým. Úroveň tréninků je vyšší. Všechno je ve větším tempu, ať se jedná o tréninky nebo zápasy.

Jaký je to pocit nastupovat v mužstvu, které vede váš otec? Navíc u rodičů bydlíte.

Během zápasu ani na tréninku na tohle nemyslím a vůbec nic si nepřipouštím. Soustředím se jenom na hru. Žádná protekce ale nehrozí, táta je na mě navíc přísnější než na ostatní.

Jak to snášíte?

Někdy se cítím dotčený, ale respektuju to. Radikálnější výchova je v tomhle případě lepší. Kdyby byl na mě hodnější, nedělalo by to dobrotu. Všechno by se mi vrátilo jako bumerang.

Hodně vám táta radí?

Určitě. I s bráchou, když se všichni tři sejdeme doma, vždycky všechno rozebíráme. Táta to má rád, je takový analytik (úsměv). Můj fotbalový vzor ale nebyl. Obrovsky ho respektuju jako hráče a člověka a za to, co dokázal, ale jeho herní styl mě tolik nepřitahoval. Přece jen byl spíš obranář, defenzívní záložník. Hodně běhal a pracoval pro tým. Já se spíš vidím vpředu. Líbil se mi Rosický nebo na nedávném mistrovství světa Isco.

Bratr Martin je v současné době na marodce, přesto existuje v budoucnu velká šance, že si spolu zahrajete v ligovém zápase od první minuty.

Přemýšlel jsem o tom. Hraju teď místo něj střední zálohu, přestože jsem spíš podhrot. Je otázkou, jestli nám dá táta šanci hrát spolu v základu. Brácha by musel mít tu ruční brzdu a defenzivnější úkoly. Musel by zajišťovat, protože já mám ofenzívnější choutky.

Jaký máte vůbec s bratrem Martinem vztah?

Dřív jsme se hrozně prali, fakt tvrdě a třeba i čtyřikrát v týdnu. Kolikrát jsme na sebe vzali i florbalovou hokejku. Tím, že brácha je starší, tak mě vychovával, což jsem těžce nesl. Ale posledních pět nebo šest let se už vzájemně respektujeme a podporujeme. Máme skvělý vztah.

Sednete si někdy s tátou i bráchou u televize a díváte se společně na fotbal?

Často. Vyhodnocujeme i naše zápasy, třeba nedávno jsem se s tátou koukal na naše utkání prvního kola se Slováckem, i když brácha tam s námi nebyl. Sledoval ho tehdy z tribuny a říkal, že už ho podruhé vidět nechce (smích). Ale společně mrkneme třeba na Ligu mistrů a dívali jsme se taky na mistrovství světa.

Komu jste fandili?

Neměli jsme tým, kterému bychom společně přáli. Táta tipoval, že šampionát vyhrají Belgičané, já zase předpovídal Francii, což vyšlo, i když musím přiznat, že jsem ve finále fandil Chorvatům, kteří mi byli sympatičtí. Ze zahraničních mužstev mám rád Valencii a z top klubů v Lize mistrů pak Real Madrid. Táta oblíbený mančaft nemá, ale brácha přeje Arsenalu.

Doma fotbal denně rozebíráte, co na to říká vaše matka? Neštve ji to?

Nemá to s námi vůbec lehké, ale už si zvykla a kapitulovala. Musím dokonce říct, že má občas taky dobré postřehy. Během života s tátou leccos pochytila a je schopná se zapojit do konverzace. Ale moc jí to nebaví, radši by řešila ženské věci.

Neokřikne vás někdy, abyste už přešli na jiné téma?

Jednou za čas, když jí dojde trpělivost a bavíme se o fotbale nebo sportu vůbec třeba tři hodiny. Říká, že je to hrozné, že snad nemáme jiné zájmy. Jenom fotbal a fotbal. (smích)

Často chodí na zápasy?

Nepamatuju, že by v poslední době nešla. Teď to má navíc jednodušší, že hrajeme všichni v jednom týmu. Ona pracuje jako učitelka a víkendy má volné. Skvěle nás podporuje a fandí, taky ale umí pokárat a něco vytknout, i když táta je větší kritik. Mámě taky hodně vděčím za to, kde právě jsem. Když jsme byli malí, starala se o nás, vozila po turnajích...

Do ligy jste už pronikl, v jaké evropské soutěži byste si chtěl jednou zahrát?

Hlavně tam, kde lidé fotbalem žijí a přijde na něj dvacet nebo třicet tisíc diváků. Nemusí jít nutně o Premier League nebo bundesligu. Jasně rád bych si zahrál třeba za Real Madrid, ale jsem realista. Docela mě láká turecká liga, která je dosažitelná. Lidi jsou fanatičtí a panuje tam úžasná energie. Navíc v ní působí i řada hvězd a zakopat si proti nim by byl obrovský zážitek.

Když si chcete s tátou a bráchou od fotbalu odpočinout. Jak si pročistíte hlavu?

Třeba po zápase se Slováckem jsme celá rodina vzali kolo a jeli pět hodin. Bydlíme na okraji Prahy a máme kousek lesy, což je super. Ale vycestovat někam mimo Prahu se nám nechce. Po zápase jdeme spát a další den se člověku nechce nic moc dělat. Jste rád, že máte chvilku pro sebe a regenerujete. Lehnu si třeba na gauč a zapnu televizi.