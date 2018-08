Karviná běduje. Máme smrtelný los, pravil kouč Nádvorník

Fotbalisté Karviné si zadělávají na velký problém. Po dvou kolech jsou bez bodu a se skóre 0:5 na posledním místě tabulky. „Jako kapitán to beru na sebe. Špatně jsme hráli už v Liberci, ale na Slavii to byla blamáž, to mělo s fotbalem nic společného. Nikdo nepodal výkon, který by měl parametry ligového hráče. Jsem znechucený," přiznal po čtyřgólovém přídělu v Edenu karvinský kapitán Marek Janečka.

Vážnost situace si uvědomuje trenér Roman Nádvorník. „V Edenu se stalo všechno to, co jsme si řekli že se stát nesmí. Začali jsme ustrašeně, pustili Slavii do tlaku a brzy dostali gól. Pak už to bylo těžké, protože se projevila kvalita Slavie, která nás ve všem přehrála. Těžko najít z naší strany něco pozitivního. Snad šanci Budínského za stavu 0:1, ale tu jsme nedali," odkryl po utkání problém svého mužstva.

Karviná se zachránila doslova v posledních minutách minulého ligového ročníku. V létě přišel na lavičku právě Nádvorník, ale progres na hře Slezanů zatím vidět není. Kouč však důvod ke skepsi nebo dokonce panice nevidí a poukazuje na těžký podzimní úvod.

Naděje proti Boleslavi

„Podívejte se na náš los. Jako jediní jsme začali dvěma zápasy venku, a to ještě v Liberci a na Slavii. Teď nás doma čeká Mladá Boleslav, která je na tom podobně jako my. Tam nám svítá určitá naděje. Nezbývá nám nic jiného než zápas zvládnout. Pak jedeme do Jablonce a v pátém kole k nám přijede Plzeň. V pěti kolech máme tři mužstva, která hrají evropské poháry. To je smrtelný začátek," konstatoval Nádvorník.

Naději vidí až v 6. kole, kdy hraje Karviná v Brně s Opavou, a bude spoléhat i na to, že slezští krajané nebudou v exilu tak silní, jako by byli doma. „Musíme bodovat doma a něco urvat venku. V lize je šest sedm týmů, které jsou jinde než my i další. Potřebujeme porazit srovnatelného soupeře, abychom se uklidnili, ale skepse zatím žádná nepanuje. Věděli jsme, co nás na úvod ligy čeká. Bez bodu je víc mužstev," pravil.

Karviná má v novém herním systému ligy jasný cíl. „Chceme hrát do desátého místa, tedy v té prostřední skupině. Realita tomu zatím neodpovídá. Pokud spadneme do skupiny o jedenácté až šestnácté místo, pak se musíme vyhnout za všech okolností baráži, tedy být nejhůř třináctí. Uhrát si to musíme s týmy, které jsou s námi srovnatelné, jenže ty teprve přijdou," řekl Nádvorník. Paniku rozhodně odmítl. Hráči si však vážnost situace uvědomují. „Pokud budeme hrát takhle, tak nás nic dobrého nečeká," uvedl gólman Martin Berkovec a naznačil, že Karviná se zřejmě boji o záchranu zase nevyhne.