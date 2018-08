Do Baroše mi prý něco chybí, vtipkoval nejlepší střelec ligy. Liberci dal dva góly

„Z Liberce se body budou vozit strašně těžko, pro nás je každý bod z venku dobrý," byl spokojený s remízou, přestože pod Ještědem s teplickými parťáky dvakrát vedl.

Tentokrát se U Nisy prosadil dvakrát ze standardních situací. Poprvé ve 33. minutě po volném přímém kopu. „Oba góly jsem vstřelil se štěstím. Při prvním jsem se o kousíček dostal před obránce, trefil jsem to z voleje a spadlo to tam," popsal stručně první trefu.

Libercké naštval faul před gólem

Modrobílí ovšem reklamovali faul na obránce Tarase Kačarabu. „Dovolím si tvrdit, že jsme inkasovali po faulu Vaněčka na obránce. Věděli jsme, že hraje dobře a tvrdě. Myslím, že faul tam byl, ale bohužel, zastavili jsme se a dostali jsme gól po vůbec první kombinaci soupeře," štvalo kouče Slovanu Zsolta Hornyáka.

Pohled střelce? „Rozhodně tam kontakt byl, ale byl to kontakt z obou stran. Takových je při zápase strašně moc, ať už ve vápně nebo v průběhu celé hry. Pak už je vždy na rozhodčím, jak to v konkrétní situaci posoudí. Myslím, že tohle jde písknout jako faul obrany, jako faul útočný a může se to i nechat. Rozhodčí se dnes rozhodl takhle a pro mě je to dobře," poznamenal Vaněček.

Podruhé poslal hosty do vedení po hodině hry, když po dlouhém autu do vápna vyhrál souboj s libereckými stopery a v krkolomné pozici míč dokázal do branky dotlačit.

„Trénujeme to, takže když Kuba Hora házel dlouhý aut, čekal jsem, že by to mohlo projít. Pak už jsem si to jen přebral na prsa a snažil se trefit bránu. Po zákroku gólmana to tam nakonec doskákalo," pověděl 27letý hroťák.

Čtyři plus jedna? To je sen

Vstup do nové sezóny se mu povedl parádně. „Lhal bych, kdybych říkal, že to není super. Myslím, že po třech zápasech mít čtyři plus jedna je snem každého útočníka," usmíval se rodák z Plané.

Dva góly dal v minulém kole Dukle, teď zazářil stejně i proti Liberci na jeho hřišti. Třígólového Milana Baroše z ostravského duelu s Příbramí v paralelně hraném utkání však nenapodobil. Na premiérový hattrick stále čeká.

„Hned si ze mě Pavel Verbíř (vedoucí mužstva) a Éda Poustka (masér) dělali srandu, že mi do Baroše furt ještě něco chybí. Myslím ale, že dva góly stačí," uzavřel Vaněček.