Sigma i podruhé doma padla. Takovou šanci musím dát, kál se olomoucký kapitán Vepřek

Olomoucký Michal Vepřek jde do souboje s plzeňským Tomášem Hořavou v utkání 3. kola první fotbalové ligy.

„Byli jsme obhájcům titulu minimálně vyrovnaným soupeřem. Jenže v závěru jsme jednu situaci bohužel nedohráli, Procházku jsme nechali trestuhodně na okamžik volného. Takže velké zklamání," přiznal po smolné porážce 0:1 trenér Sigmy Václav Jílek. Druhý domácí nezdar ho mrzel o to víc, že před rozhodující brankou měl jeho tým v silném dešti mírnou převahu. „Chytli se i diváci, fantasticky nás hnali dopředu. Nakonec slavila úspěch vyšší plzeňská produktivita. I tak ale kluky pochválím. Před Evropskou ligou nás nesmí prohra rozhodit," předsevzal si.

Nevymlouval se ani na to, že kvůli dohodě klubů nesměl nastoupit záložník Pilař, který nedávno zamířil na Hanou právě z Plzně. „Určitě by nám pomohl. Při jeho přestupu jsme ovšem tuto podmínku akceptovali, a tak to nemá smysl řešit," říkal Jílek smířlivě.

Utkání se mohlo vyvíjet zcela jinak, kdyby v 66. minutě využil olomoucký kapitán Michal Vepřek za bezbrankového stavu stoprocentní šanci. Po Sladkého centru však zblízka vysoko přestřelil. „Bohužel. Soupeř z podobné tutovky naopak v závěru skóroval. To rozhodlo," smutnil. Štvalo ho, že netrefil balón čistě. „Šel mi přes šajtli a letěl bůhvíkam. Tohle se prostě musí proměnit. Bez ohledu na to, že trávník byl mokrý a já pálil pravačkou, byť mám silnější levou nohu," kál se.

Ze hry svého mužstva však měl velmi dobrý pocit. „Až na tu koncovku se rozhodně nemáme za co stydět. Na pohár se moc těšíme, přípravu na něj nešťastná porážka nijak negativně neovlivní," dušoval se Vepřek, jemuž nevadil lijavec, který po přestávce skrápěl olomoucký stadión. „Byli jsme sice promočení až na kost, avšak dýchalo se mnohem líp než v první půli, kdy bylo vedro doslova nesnesitelné," vylíčil.