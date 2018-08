Tátův gól proti Liverpoolu jsem viděl miliónkrát. Záložník Dukly zbrojí na Klokany

Pobral velkou porci talentu. Předloni na jaře se prodral do sestavy Jablonce a vypadalo to, že fotbalová dráha Davida Bredy bude dál strmě stoupat. Jenže pak si dvaadvacetiletý záložník vážně poranil koleno, které jeho kariéru přibrzdilo. Po uzdravení hostoval ve Varnsdorfu a o ligový restart se nyní pokouší v pražské Dukle.

V Jablonci jste měl dobře našlápnuto, jenže před dvěma lety přišlo nešťastné zranění, kvůli němuž jste skoro rok nehrál. Co se tenkrát stalo?

V březnu jsem odjel na sraz reprezentační dvacítky a při tréninku špatně došlápl. V tu chvíli jsem normálně odešel po svých a ani mě koleno moc nebolelo. Říkali mi, že to zřejmě nebude nic vážného. Jenže druhý den jsem šel na magnetickou rezonanci, která odhalila přetržený křížový vaz.

Přišel tedy pořádný šok...

Když jsem uslyšel, že mě čeká operace a nebudu hrát přibližně devět měsíců, byl jsem hodně smutný. Přitom nikdy předtím jsem s kolenem nic neměl. Dlouhá pauza byla nejnáročnější na psychiku. Prožil jsem si špatné období, ale nechci se k němu už vracet. Jsem rád, že jsem to překonal a můžu teď hrát v Dukle, kde mám vyřízené hostování do konce sezóny.

V dejvickém klubu hrajete krátce, už jste se v novém prostředí trochu aklimatizoval?

Líbí se mi tady. Klub má ohromnou tradici, Juliska je takový speciální stadión s obrovskou tribunou, žádný podobný v Česku není. S kondičním trenérem týmu Lukášem Stránským jsem navíc v přípravě absolvoval zajímavé věci, s nimiž jsem se dosud nepotkal.

Jaké máte na mysli?

Třeba trénink v písku, i když to pak člověk ještě dlouho cítí. (úsměv)

Proti Plzni i v Teplicích jste nastoupil v základní sestavě, ale z týmového pohledu jste si start do sezóny představoval určitě jinak. Dukla zatím na první ligové body čeká...

Ale třeba doma proti Plzni jsme podali skvělý týmový výkon, dřeli jako koně a skoro sedmdesát minut drželi vedení. Jenže pak jsme bohužel dostali slepené góly a už neměli sílu na obrat. Potřebujeme teď uspět proti Bohemians, kteří jsou pod trenérem Haškem hodně srovnaní. Všechno se snaží plnit na sto procent a hrají agresivně, což je jejich největší zbraň. Na derby se těším, zažil jsem ho akorát proti Liberci. To pražské bude asi ještě hezčí.

Fotbalové geny jste zdědil po otci Davidovi, bývalém špílmachrovi Hradce Králové, Jablonce a Liberce. Hodně spolu rozebíráte fotbal?

Skoro každý den. Nechám si od něj poradit, i když to někdy nepřijmu a jsem naštvaný. Je fakt skvělé, že mám vzor, který hrál ligu a může mi pomoct. Určitě mám velkou motivaci, abych ho jednou trumfnul. On sám by mi to přál.

Tátovi bude v listopadu 47 let. Pořád si ještě chodí zakopat?

Hraje na Jablonecku I. B třídu za Držkov a taky trénuje mládež v Jablonci. Já v něm pořád bydlím a do Prahy dojíždím, takže se vídáme hodně. A když ne, tak si píšeme.

Byl jste ještě malý, když táta v devadesátých letech a na přelomu tisíciletí nastupoval v lize. Vybavujete si některé jeho zápasy?

Chodil jsem s mamkou, když hrál za Hradec i předtím za Liberec, ale moc si z toho nepamatuju. Jeho gól za Slovan proti Liverpoolu v roce 2000 v tehdejším Poháru UEFA jsem ale viděl snad miliónkrát. Na hřišti se mi líbil, my jsme si typologicky podobní, i když jsem o něco vyšší. Ale třeba můj o dva roky mladší brácha Dominik, který hraje za jabloneckou juniorku, je úplnou kopií táty. (úsměv)

Měl jste v dětství nějaký zahraniční idol?

Já měl vždycky rád španělského útočníka Davida Villu a ze záložníků asi Angličana Stevena Gerrarda. Když v časopisu Hattrick vyšel nějaký plakát, lepil jsem si je na zeď.

Kariéru máte pořád před sebou, v jaké evropské soutěži byste si chtěl jednou zahrát?

Asi v Německu, ale nechci předbíhat, musím k tomu dojít postupnými kroky. Teď se soustředím jenom na Duklu, abych jí co nejvíc pomohl. V Jablonci jsem o dva roky prodloužil smlouvu. Samozřejmě mě mrzí, že nebudu u toho, až budou kluci hrát na podzim Evropskou ligu, ale člověk zase ví, že by třeba na hřišti nedostal šanci. Pro mě je velmi důležité, abych v tomhle věku pravidelně hrál podobně, jako když jsem byl půl roku ve Varnsdorfu. Výsledkově se nám sice moc nevedlo, ale mně se tam fotbalově dařilo. Dal jsem čtyři góly, což je z mojí pozice docela dost. Trénoval nás Zdenko Frťala, pod nímž jsem nastupoval i v Jablonci. Zkrátka super.