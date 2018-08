Jablonec vedení neudržel. Lepší by bylo hrát hůř a sbírat pravidelně body, uvažuje Považanec

„Vzhledem k průběhu utkání je to asi málo. Chtělo to proměnit některý z brejků, jichž jsme měli habaděj, v druhou branku. Nepovedlo se, a v závěru nás za to domácí potrestali," vadí středopolaři Jakubu Považancovi, autorovi vedoucí trefy severočeského mužstva.

Prozradil, že poprvé v kariéře skóroval v soutěžním zápase hlavou. „Velká škoda, že to nestačilo na tři body. Ty nám bohužel chybějí. Přitom jsme opět podali velmi solidní výkon. Snad by bylo lepší hrát hůř a sbírat je pravidelně," uvažuje Považanec.

Kouč Jablonce Petr Rada připustil, že před utkáním by plichtu zřejmě bral. „Bodík ze Zlína je potěšující, avšak teď jsem zklamaný, že jsme výborně rozehraný duel nedotáhli k vítězství. Soupeř srovnal v době, kdy už nebyl prakticky čas reagovat. Mrzí to, avšak mám dobrý pocit z toho, že jsme odehráli dobré střetnutí," přemítá.

První porážku Zlína odvrátil francouzský útočník Jean-David Beauguel, který téměř na poslední chvíli srovnal zblízka na 1:1. Podobně jako v předchozím domácím duelu s Mladou Boleslaví, kdy dokonce Fastavu vystřelil v nastavení vítězství. „Zase jsem se pohyboval kolem malého vápna a čekal na míč. Vyplatilo se," usmíval se šťastně. „Moc nám teď pomáhá. Je konečně zdravý a fotbal ho očividně baví," uvedl zlínský záložník Róbert Matejov na Beauguelovu adresu. „Dlouho jsme prohrávali, a tak je bodík s Jabloncem zlatý," tvrdil.

Spokojený byl i trenér moravského týmu Michal Bílek, přestože jeho celek utrpěl první bodovou ztrátu. „Jablonec byl ale dosud jednoznačně nejtěžším soupeřem, s nímž jsme se prozatím utkali. V úmorném vedru se obě mužstva prezentovala vysokým nasazením, přístup mých hráčů mě hodně potěšil. A protože jsme vyrovnali chvíli před závěrečným hvizdem, musíme bod brát," domnívá se Bílek.