V obraně děláme laciné chyby. Nejvíc mě mrzí můj vlastní gól, litoval kapitán Karviné Janečka

Jedno z nejhorších utkání v Karviné prožil ve třetím kole proti Mladé Boleslavi Slovák Marek Janečka. Na postu stopera byl u tří gólů a čtvrtý si sám dal. Karviná v premiérovém domácím utkání prohrála s Mladou Boleslaví 3:4 a po třech kolech je bez bodu poslední. „Jsme tam, kde jsme nechtěli být. Ale liga je teprve před námi, nesmíme se vzdávat, protože to je to nejhorší, co bychom mohli udělat,“ řekl karvinský kapitán.

Dvakrát jste dokázali srovnat náskok hostí, váš vlastní gól byl ale asi těžká rána. Sice jste změnil směr centrovaného míče, ale poslal ho do branky, kde v tu chvíli už nebyl vyběhnutý brankář Berkovec. Nedohodli jste se?

V první řadě jsem věděl, že je to nepříjemný, točící se centr za obranu a že za mnou je útočník Komličenko. Vůbec jsem nevěděl, že Berky vybíhá, a proto jsem se snažil balón odhlavičkovat. Ale bylo to spíše v pádu než ve výskoku. V té chvíli to asi jinak odhlavičkovat nešlo. Jediné, co jsem mohl jinak udělat, bylo to pustit a Berky by to asi chytil, ale já jsem si myslel, že za mnou je Komličenko a nevěděl jsem, zda by se tam Berky dostal. Kdyby si možná zakřičel, tak bych to možná pustil. Je to má chyba, měl jsem to odhlavičkovat mimo branku a teď bychom se o tom nebavili.

Křičet brankáře Berkovce jste neslyšel?

Slyšel jsem ho až ve chvíli, kdy míč spadl poprvé na zem a dokutálel se do branky.

Těch chyb v obraně bylo asi více. Dostat čtyři góly je asi moc. Obzvláště doma.

Je to špatná vizitka obrany. Dáme tři góly, čtyři dostaneme, což je chyba nás defenzivních hráčů. Musíme za to nést odpovědnost a nevymlouvat se. Čtyři góly je opravdu moc. Hrál jsem obránce, takže je to i moje chyba.

V prvním poločase jste přitom měli hodně šancí, Budínský vyslal tři střely, Wágner dvakrát hlavičkoval. I vy jste měl gól na hlavě hned na začátku utkání. Lámalo se to už tam?

Po té hře, co jsme předvedli první dvě kola, jsme chtěli ukázat něco směrem dopředu. Myslím, že se nám to povedlo a měli jsme dost šancí. Bohužel jsme nedali gól a nechávali jsme vzadu okénka. Kdybychom je proměnili, tak jsme teď vysmátí a nikomu by nevadilo, že jsme hráli na velké riziko vzadu. Bohužel máme nulu, jsme poslední a v situaci, do které jsme se nechtěli dostat.

Jak z toho ven?

Jednoduše, je třeba získat tři body, i když víme, jací soupeři nás teď čekají. Nic jiného nám nezbývá. Máme nula bodů a není to nic příjemného. Jsme ale profesionálové, jsme za to placení a musíme se snažit to změnit.

Prohrát 0:1 nebo 3:4 je ve výsledku jedno. Ale jaké jsou pocity, když doma dáte tři góly, a přesto nemáte ani bod?

Pro mě osobně je to úplně stejné, je to nula bodů. Po třech kolech máme nulu, jedeme do Jablonce, není to příjemné.

Fandové už zlomili nad trenérem Nádvorníkem hůl a žádají jeho odvolání. Vnímali jste to?

Je to jejich názor. Můžu jen říct, že bychom byli sami proti sobě, kdybychom hráli schválně špatně. Fandové možná po těch dvou kolech měli pocit křivdy a je jejich věc, co křičí. Nás to mrzí, protože se snažíme hrát co nejlépe. Doufám, že to brzy zlomíme.

Do utkání proti Mladé Boleslavi nastoupila znovu jiná stoperská dvojice. Mohl být problém tam?

Moc na výběr jsme neměli. Dreksič (Pavel Dreksa) se zranil, tak ho zastoupil na stoperu Gergo (Koscis). Nebudu shazovat čtyři góly na nového spoluhráče. Beru to na sebe, já mám být lídr. Byly tam laciné chyby a nejvíce mě mrzí ten vlastní gól. Kdybych ho nedal, tak máme možná alespoň bod.