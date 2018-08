Liberec posílil slovenský reprezentant, který to zkoušel v Manchesteru City, Německu či Nizozemsku

„Je to talentovaný hráč, který by nám měl pomoci. Má kvalitní finální přihrávku, je silový a rychlý. Věřím, že nám ve finální fázi pomůže k větší produktivitě," slibuje si od něj kouč Liberce Zsolt Hornyák vylepšení ofenzivy, která zatím Severočechy v prvních třech kolech trápila. Slovan zatím vstřelil ve třech duelech tři branky.

Oršula již nastoupil v rámci zkoušky za libereckou juniorku proti Bohemians a na vysoké výhře 5:0 se podílel jedním vstřeleným gólem.

Oršulu Hornyák zná ze Slovanu Bratislava, kde dvojnásobný slovenský reprezentant poslední tři sezóny působil a kde mu skončila smlouva.

Dvě sezóny v Manchesteru City

„Svého času to byl jeden z největších slovenských talentů, byl dokonce i v mládežnické akademii Manchesteru City," připomněl Hornyák.

Do Anglie rodák z obce Sebedražie odešel v patnácti letech. V týmu tehdy působili i další slovenští hráči, například Vladimír Weiss. V Manchesteru City strávil dvě sezóny, jelikož však šance prosadit se do prvního týmu byla mizivá, přestoupil do nizozemského Twente Enschede.

V devatenácti letech se vrátil na Ostrovy do Wiganu, ligový zápas však nedohrál ani jeden. O rok později odešel do německého třetiligového Duisburgu. V roce 2014 se však vrátil zpět na Slovensko, konkrétně do Myjavy, odkud pak přestoupil do Slovanu Bratislava. V uplynulé sezóně za belasí odehrál sedmnáct utkání, ve kterých vstřelil tři branky a na čtyři nahrál. Teď se zkusí prosadit v nejvyšší české lize v Liberci.