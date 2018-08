Slavia báječným startem napodobila Šmicra a spol. Je to super, libuje si Škoda a chválí posily

Poprvé byli v Edenu v této fázi stoprocentní v sezóně 1994/1995. To v dresu Slavie válela taková esa jako Vladimír Šmicer, Patrik Berger či Radek Bejbl. Po čtvrtém kole měli tehdy úctyhodné skóre 12:2, tedy stejně plusové jako dnes (11:1).

„Obranu máme dobrou. Nedostáváme moc gólů, což je důležité. Ale měli jsme tam spoustu brejků a šancí, kdy jsme to určitě mohli vyřešit líp a dát druhý, třetí gól," poznamenal Škoda po těsném triumfu nad Středočechy.

Podruhé zažila Slavia tak znamenitý začátek o třináct let později v roce 2007 pod koučem Karlem Jarolímem. To body poprvé ztratila až v šestém kole za bezbrankovou remízu s Baníkem Ostrava.

„Máme skvělý start a doufám, že to bude pokračovat dál," věřil Škoda, který čtvrtý triumf zařídil gólem ve 34. minutě po chybě boleslavského gólmana Jana Šedy.

„Bylo to vydřené, ale nic není zadarmo. Jsme rádi, že jsme to zvládli, bylo to hodně důležité," řekl. Hodně si oddechl v nastaveném čase, kdy měl velkou šanci Tiémoko Konaté. „To mi hodně zatrnulo, ale naštěstí to dobře dopadlo," přiznal.

Sešívaní zápas s Mladou Boleslaví urvali, přestože kouč Jindřich Trpišovský udělal oproti úternímu pohárovému utkání s Dynamem Kyjev hned pět změn v základní sestavě, z toho tři v obraně.

„Nemyslím si, že by to bylo vyloženě znát, možná jen malinko, protože hráči, kteří hrají pravidelně, jsou asi více rozehraní. Ovšem v Boleslavi to není lehké. Nebudeme každý zápas vyhrávat 3:0 nebo 4:0. Nemyslím si, že kdyby hráli ti co v úterý, že by to bylo vyloženě lepší," zhodnotil. A pochválil i dvě největší posily Alexandra Balutu s Peterem Olayinkou, kteří od začátku hráli poprvé.

„Alex mě překvapil, jak makal dozadu, byl poctivej, super. Oliho trenér střídal trochu dřív, ještě potřebuje asi něco natrénovat, ale jinak si myslím, že od něj bude velká kvalita," vyzdvihl Škoda.

V soutěži se trefil už potřetí. „Nastoupil jsem dvakrát od začátku a dal jsem tři góly, což je super. Je to dobrý, hlavně že jsme vyhráli. Kdybychom nevyhráli a já dal gól, tak je to k ničemu," poznamenal Škoda s tím, že triumf slávisty povzbudí před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Dynama Kyjev.

„Jednoznačně je to uklidňující výsledek. Kdybychom nevyhráli, nebylo by to dobrý. Tohle nám samozřejmě pomůže," uzavřel.