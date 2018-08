Dukla nebojuje, je tragická. Debakl v Příbrami byl ostudný

Ohromný řev se ozýval z kabiny Dukly bezprostředně po sobotním debaklu v Příbrami. Hráči z ní odcházeli jako opaření, jako by nevěřili, co se u říčky Litavky stalo. Při tom mohli jít už v úvodní minutě do vedení, místo toho dostali od nováčka čtyřgólový výprask po výkonu, který nelze nazvat jinak než hanebný, neligový.

„Začali jsme dobře, měli jsme velkou šanci na gól, ale prováhali jsme ji. Na některé hráče dolehl strach, nechodili do soubojů a byli zalezlí. Měli jsme štěstí, že jsme uhráli poločas s nulou. Náš výkon pak nebyl kvalitní ani směrem dopředu. Ve druhé půli jsme brzy dostali dva góly jak přes kopírák po naší levé straně, když jsme tam nechali poslat míč přes malé vápno na zadní tyč. Naše hra se přeci jenom zlepšila, ale když se nedostaneme do zakončení ani v brejku čtyři na dva, tak nemůže vstřelit gól. Třetí inkasovaný definitivně rozhodl, úplně nás položil," těžce hodnotil utkání kouč Pražanů Pavel Drsek.

Přes veškerou snahu o vyrovnanost na něm bylo znát obrovské zklamání a bezmoc. Jako by si jen on uvědomoval, do jak kritické situace s Dukla dostává. „Jsme zklamaný, protože jsme čekali, že se do soupeře mnohem více zakousneme. Fakt, že padly všechny góly z naší levé strany, není náhoda. My si situace vyhodnocujeme a pracujeme na tom, aby se to změnilo. Dostáváme se do složité situace, ale v tomhle zápase jsem na hráčích neviděl, že to chtějí zlomit. Raději ustupovali, nebojovali. Dostali jsme góly, jaké prostě nemůžeme dostat, navíc ze situací, na které jsme se připravovali."

Samotní hráči vypadali hodně zklamaně, ale důvod bídného výkonu nenacházeli. „Hráli jsme špatně, při tom jsme mohli brzy vést... Jenže pak jsme se nechávali přehrávat, dostávali jsme góly po našich chybách při bránění. Těžko hledat vysvětlení... Dostali jsme se do těžké situace, ale z té si musíme pomoc sami. Teď se musíme soustředit na domácí zápas se Slováckem a zlomit to. Nic jiného v hlavách mít nesmíme," soukal ze sebe Michal Bezpalec, kterého si před třetím gólem doslova vychutnal domácí Matoušek.