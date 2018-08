Ve Spartě jsem tak skvělý poločas nezažil, smál se Šural a přiznal, že v šatně se vzpomínalo na Slavii

„Začínáme hrát, co bychom chtěli a měli. Ale nejsem schopen zaručit, že výsledky budou vždy tak příznivé," lebedil si trenér Pražanů Zdeněk Ščasný. Už potřetí od doby, kdy nahradil na lavičce Pavla Hapala, nasadil stejnou základní sestavu.

„Momentálně hra funguje, není důvod do složení zahajovací jedenáctky sahat. Nicméně pořád jsou ve hře zbytečné ztráty a chyby. Ale krok za krokem se je snažíme odstraňovat," nenechal se Ščasný strhnout euforií ze čtyřbrankového vítězství.

Letenský tým využil po pár desítkách vteřin první standardní situaci, kdy Stanciu posadil centr na hlavu Šurala mířícího přesně. Brzy se situaci opakovala, jen se změnila strana, odkud míč do pokutového území přiletěl. „Nešlo o náhodu. Standardní situace byla dobře zahraná. A druhý gól byl o tom, že vím, co bude Stanciu dělat. Tušil jsem, že dá míč krátký, a tak jsem předskočil obránce," vysvětloval na hrotu operující Josef Šural, jenž se po zranění dostává do formy. „Ještě ale potřebuji dohnat kondici. Tak dva tři týdny, a bude to super," říkal Šural.

Po jeho dvou trefách Sparta získala klid. Frýdek přidal parádní gól zpoza velkého vápna, pak mimořádný poločas završil z přímého kopu Stanciu. „Přejeli nás. Byl to poločas hrůzy," uznal brankář Teplic Jakub Diviš. „Po dvou rychlých gólech jsme se nezvedli," přitakal domácí stoper Alex Král. „Když se trefil Martin Frýdek, Teplice se zlomily," všimnul si Šural.

„Abych byl upřímný, co jsem ve Spartě si nevybavuji stejně skvělý poločas. A vlastně ani zápas, který bychom si podobně užívali," usmíval se Šural. „O přestávce jsme si připomínali jarní duel se Slavií, kdy jsme ztratili tříbrankový náskok. Nic podobného jsme nechtěli zopakovat, byli bychom za hlupáky," vzpomínal na jarní bitvu s pražským rivalem Šural. „Nabádal jsem hráče, aby nepolevili v defenzivě. Nechtěli jsme hlavně inkasovat," připustil Ščasný a přiznal, že má v hlavě stále pohárový krach se Suboticí: „Klidně bych dva góly vyměnil za postup."