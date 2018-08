Kvůli výsledkům nebudu kazit fotbal, odmítá zanďoura a odkopávanou příbramský kouč

Příbrfam hraje pohledný fotbal, dává góly. S jakou fotbalovou filozofií jste vůbec šel do první ligy?

Se stejnou jako vždy. Pobavit fotbalem a potěšit výsledkem. Nikdy jsem se nesnížil a nesnížím k tomu, abychom kvůli výsledku kazili fotbal a hráli třeba zanďoura nebo odkopávanou, jen abychom uhráli nějaký bod. Takové ty řeči, že se musíme semknout, ukopat to, udělat body, a pak budeme hrát fotbal, to neberu. Ptám se, kde ten fotbal je...

To je ale v Česku naprosto běžný přístup...

To vám nebudu vyvracet, ale tvrdím opak. Nejdřív musíte mít hru, a pak přijdou výsledky. Vždycky chci hrát fotbal, který se bude líbit a bude bavit. To platilo v Liberci, ve Slavii, na Žižkově, všude, i v sobotu proti Dukle. I v první půli jsme měli šance, ale nedali jsme je, což přičítám i určité zbrklosti. Po změně stran náš tlak gradoval a vstřelili jsme čtyři góly. Jsem perfekcionalista, takže mě naštvalo, když se za stavu 2:0 do naší hry zase vloudilo cosi, z čeho by člověka ranila mrtvice. Ale hlavně výsledek je dobrý.

Jdete do toho naplno, i když vedete o tři čtyři góly?

Samozřejmě! Na lavičce jsem od starších kluků v sobotu slyšel za stavu 3:0, že můžeme ubrat a zápas kontrolovat. To mě vytočilo. Řekl jsem jim, že diváci si zaplatili za devadesát minut. Kdyby byli v divadle a herci dvacet minut před koncem představení přestali hrát, kdyby si koupili knížku a v ní by chybělo dvacet posledních stránek, nebo kdyby lékař rozdělal operaci třeba jejich kolene, a pak si odešel... Asi by jim to vadilo. Ve fotbale je to stejné, žádný šlendrián nestrpím. Hrajeme naplno až do konce. Jdeme za dalšími góly.

Podruhé jste doma dali čtyři góly, s Duklou jste uhráli nejlepší výsledek za posledních pět let. Dá se usuzovat, že pro hráče, včetně těch mladých, kteří sbírají první ligové zkušenosti, nebyl přechod z nižší soutěže tak velkým skokem?

Dneska nastoupilo celkem osm kluků, kteří hráli před tím jen druhou ligu, ale to mužstvo jako celek zase až takoví zajíci nejsou. Snažíme se hrát především dobrý fotbal, a funguje to i v nejvyšší soutěži, i když jsme třeba v Ostravě dostali tři góly a mohlo jich být i pět, ale tři čtyři jsme také mohli dát. Byla to dobrá zkušenost. Osobně bych byl zklamaný, kdybychom nebyli schopní hrát dobrý fotbal, to by mě mrzelo.

O góly se starají i veteráni Skácel, Slepička, před tím i Rezek, jak jsou tihle starší hráči pro tým důležití?

Vy jste použil výraz veteráni... Ale já říkám svým trenérským kolegům, proč se trápí tím, kolik je hráči let. Já to mám v tomhle ohledu za třicet let trénování jednoduché. Buď je hráč dobrý, má na to a pro tým je důležitý na hřišti i v kabině, nebo je špatný, a tudíž v ní nemá co dělat. Věk pro mne není podstatný, ať jsou to například devětatřicetiletý Skácel, šestatřicetiletý Slepička, nebo dvacetiletí Matoušek a Květ.

Oddechl jste si i vy, že se vyřešily spekulace kolem prodeje Jana Matouška?

Celé to jde mimo mne, na ten přestup mám svůj názor, ale ten je nepublikovatelný. Honza patří Slavii, tady je na hostování a hraje. Důležité je, že pár dní po přestupu potvrdil svoji nevšednost a odehrál kvalitní utkání, gól dal a dva první připravil. Ale jeho dobrý výkon, i v euforii po velkém přestupu, jsem předpokládal.

Se Spartou jste si před vzájemným nedělním zápasem vyměnili čtyřgólové vizitky. Vy Dukle, oni Teplicím. Budete spíš krotit euforii, nebo své scěřence naopak motivovat, že i na Letné se dá hrát?

Ani jedno, ani druhé. Vyhráli jsme 4:0, to je hezké, ale sám na zápase hledám vady na kráse a ty klukům říkám. To samo je uzemní. Před Spartou mám výhodu, že je nemusím motivovat. Zápas na Letné je motivuje sám o sobě. Věřím, že to bude nádherné utkání.