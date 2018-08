Olomouc získala ze Sparty slovenského obránce Chvátala

„Juraj k nám přichází na přestup ze Sparty, smlouva je podepsaná na čtyři roky. Je to pravý obránce, který zvýší konkurenci na krajích obrany, protože tam ji dlouhodobě tolik nemáme. Je mladý a perspektivní hráč, přeju mu, aby se mu u nás dařilo," uvedl na klubovém webu sportovní manažer olomouckého klubu Ladislav Minář.

„Řešilo se to delší dobu, jsem rád, že to je konečně hotové a jsem tady. Byl jsem rád, že o mě má Olomouc zájem. Hraju pravého obránce, tam jsem doma. Dokážu zahrát ale i vlevo, není to problém, v dorostu jsem hrával i středního záložníka. Musím ukázat, že do sestavy patřím, konkurence tady je," řekl na webu Sigmy Chvátal.