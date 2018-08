Moment, který může rozhodovat zápasy: Pozor, hází se dlouhý aut až do vápna!

Obránci v české lize by měli zbystřit, hází-li soupeř v blízkosti branky aut. V úvodu soutěže se podobně jako na MS v Rusku zvýraznila již dlouhodobější tendence, že dlouhé vhazování až do vápna může být velmi účinnou zbraní. V prvních třech kolech tak padlo pět branek, tedy téměř sedm procent všech zásahů.

Slavia, Teplice, Zlín a Bohemians. Tyto týmy se ve Fortuna lize v prvních třech kolech radovaly po dlouhém autu do vápna. Z toho sešívaní dokonce dvakrát.

„Není to náhoda, je to trend," říká fotbalový expert Vlastimil Palička, bývalý kouč Olomouce, Jablonce či Zlína.

„Silově jsou dnes fotbalisté daleko lépe trénovaní než v minulosti a jsou trenéři, kteří toho využívají. Když k tomu mají vhodné typy hráčů, ukazuje se, že je to i efektivní," vysvětluje odborník.

Jde již o dlouhodobější trend, ovšem bilanci v této sezóně umocňuje fakt, že v prvních třech kolech minulého ročníku po dlouhém autu do vápna nepadl gól ani jeden.

Jde o globální jev, což deníku Právo potvrzuje Thomas Groennemark, dánský specialista na dlouhé auty. Vidět to bylo i na posledním světovém šampionátu. Připomenout lze například třetí gól ze zápasu Švédska proti Mexiku (3:0).

„Na mistrovství světa jsem viděl hodně dalekých autů, ale také musím říci, že jich hodně bylo špatných, s nízkou technikou provedení a malou přesností. Ale je pravda, že celkově jich ve světě i v evropských pohárových soutěží je víc," prozrazuje trenér, který koučuje v Midtjyllandu a mimo jiné spolupracuje s dvěma nejmenovanými kluby z Premier League a bundesligy.

Novák specialistou na dlouhé auty

U posledního dánského mistra v minulosti trénoval například i českého reprezentanta Filipa Nováka, po jehož dlouhém autu vstřelil loni v listopadu národní tým proti Islandu (2:1) jeden z gólů. A jen tak mimochodem, Midtjylland vstřelil 10 z 80 branek po dlouhých autech.

Ve Fortuna lize se posledním kole například v Liberci po dlouhém autu do vápna z rukou Jakuba Hory prosadil teplický David Vaněček a žlutomodří si díky tomu odvezli od Nisy cenný bod.

„Trénujeme to, takže když Kuba Hora házel dlouhý aut, čekal jsem, že by to mohlo projít. Pak už jsem si to jen přebral na prsa a snažil se trefit bránu," popsal svou čtvrtou trefu v sezóně momentálně nejlepší střelec ligy.

„Vidím, že hráči to používají stále častěji. Při nutném taktickém pojetí fotbalu je stále těžší se prosadit a tohle je jedna z možností, pokud má tým silově vyspělého hráče. Nohou je to navíc složitější, ruka je přesnější. Ale nejde jen a daleké vhazování, používají se i nejrůznější signály z autových vhazování," prozrazuje Palička.