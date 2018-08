Útočníka Liberce Oršulu učil i slavný Kluivert: Hodně jsem se od něj naučil, přiznal fotbalista

„Je pravda, že někdy mě napadne, s jakými osobnostmi jsem to vlastně přišel do kontaktu... Dřív jsem to tolik nevnímal," přiznává technický hráč. K Nise přišel na začátku srpna ze Slovanu Bratislava, kde mu skončila smlouva. V minulém kole proti Opavě už za Liberec v závěru nastoupil. Do ostrého duelu po delší době, neboť odmítl se slovenským týmem prodloužit smlouvu a na jaře nehrál. „Nevím, zda to bylo za trest, ale prostě jsem nehrál."

Do velkého fotbalu rodák z malé slovenské obce Sebedražie nakoukl poprvé už jako patnáctiletý, kdy odešel na dvě sezóny do Manchesteru City.

„Na jednu stranu to bylo fakt pěkné, získal jsem tam krásné zkušenosti, na druhou to bylo v tak mladém věku dost těžké. Ale bylo nás tam víc Slováků, s Vladem Weissem, Robo Makem a Filipem Mentelem jsme měli dobrou partu," vzpomíná na náctileté časy. To se na tréninku potkával s hvězdami jako třeba Robinhem či Adebayorem. „Mládežnická akademie sice byla někde jinde než áčko s béčkem v Carringtonu, ale samozřejmě se někdy stalo, že jsem s nimi trénoval a přicházel do kontaktu," poznamenal Pipo, jak se mu od školy přezdívá.

Citizens jsou sice fotbalovým gigantem, jenže nejvíce mu dalo až další angažmá v nizozemském FC Twente. „Na něj mám asi nejkrásnější vzpomínky. S rezervním týmem jsme vyhráli i mistrovský titul. Trénoval nás Patrick Kluivert, což bylo velmi příjemné. Jako útočník jsem si od něj hodně vzal," prozrazuje o bývalé hvězdě Barcelony či Ajaxu.

„Jako osobnost a člověk byl vynikající, stejně jako trenér. Při zápase se coby bývalý vynikající fotbalista uměl do hráče vžít. A i když to zrovna právě moc nešlo, uměl hráče pochopit, poradit mu a probrat to s ním. Hlavně po psychické stránce to uměl skvěle, což je dost důležité. Týmu tehdy dodával takovou pohodu," chválí Oršula současného asistenta u reprezentace Kamerunu. Občas si s ním ještě napíše.

A hned v příštím angažmá narazil na další personu. V anglickém Wiganu ho vedl Roberto Martínez, současný kouč Belgie, se kterou na posledním MS v Rusku bral bronzovou medaili.

„Patřil k lidem, kteří když přijdou do místnosti, tak z nich okamžitě cítíte přirozenou autoritu. Víte, že si ten člověk nepotřebuje nic dokazovat. Myslím, že fotbalu a svým hráčům má strašně moc co dát," vykládá Oršula. A nejen kvůli svému bývalému kouči Belgii na MS fandil. V základní sestavě nastupoval i Dedryck Boyata, aktuálně hráč Celtiku, se kterým ještě v „manchesterském období" bydlel.

Nabízí se logická otázka. Když sledoval MS, nenapadlo ho někdy, zda to nemohl se svým talentem dotáhnout stejně jako jeho bývalý spolubydlící na vyšší úroveň než Liberec? „Samozřejmě že jsem nějaké věci mohl udělat jinak a mohl být někde úplně jinde, ale to je už za mnou, teď se soustředím na přítomnost," reaguje. A tou je momentálně Slovan, přestože zvažoval i jiné nabídky.

„Z Polska a podobně. Byly i finančně lepší, ale po této stránce jsem to neřešil. Z Liberce jsem měl dobrý pocit a cítil jsem, že je to pro mě ten správný krok. V první řadě teď chci začít pravidelně hrát a dostat se znovu do reprezentace. To jsou teď moje hlavní cíle," uzavírá dvojnásobný slovenský reprezentant, od něhož si trenér Zsolt Hornyák slibuje především zlepšení ofenzívní fáze.