Komličenko hattrickem zařídil Mladé Boleslavi výhru nad Opavou

Fotbalisté Mladé Boleslavi v duelu 5. kola první ligy doma deklasovali nováčka z Opavy 6:1 a na svém stadiónu tak vyhráli teprve podruhé z posledních 11 zápasů. Hattrickem se o to zasloužil ruský útočník Nikolaj Komličenko, který se tak s pěti trefami v sezóně dostal do čela tabulky střelců. Navíc se podílel i na jedné ze dvou tref Ladislava Takácse a nahrál na gól Tomášovi Ladrovi. Za Opavu na průběžných 1:2 snižoval Matěj Helebrand. Slezané tak mají na kontě po pěti kolech jediný bod, Boleslav po druhé výhře poskočila do středu tabulky.