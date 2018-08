Střídající Jakubov zajistil Zlínu v nastavení výhru

Do sestavy Zlína se vrátil uzdravený kapitán týmu Jiráček a také útočník Poznar. Teplický trenér Šmejkal po domácí prohře 0:4 se Spartou dal poprvé v tomto ročníku příležitost brankáři Grigarovi a na místě stopera se místo Krále objevil Hošek.

Ševci měli po celý úvodní poločas vytrvalou územní převahu, ze které si vypracovali i několik slibnějších šancí. V úvodních deseti minutách dvakrát zahrozil aktivně hrající Traoré. Poprvé překonal i brankáře Grigara a míč před cestou do sítě vykopl stoper Jeřábek. Při další příležitosti mířil vedle.

Severočeši se zatáhli do defenzívy a s hrou do plné obrany měli domácí problémy, protože většinu pokusů o nakopávané míče stačili tepličtí zadáci odvrátit. Do největší příležitosti se dostal pouze ve 21. minutě po Podiově centru Gajič, který hlavou přestřelil branku.

Hosté se často z obrané ulity nedostali. Zahrozili vážněji pouze jednou ve 35. minutě, kdy střelu Žitného z hranice trestného území stačil brankář Dostál vyrazit.

I ve druhém poločase si Zlín udržoval územní převahu, která ale končila na nepřesnostech. Chyby soupeře v rozehrávce využívali tepličtí fotbalisté k rychlým protiútokům. Do tří šancí se dostal Vaněček, který propásl největší příležitost ke skórování v 75. minutě, kdy se ocitl sám před Dostálem, brankář Zlína ale slabou střelu chytil.

V závěru se dostal ještě dvakrát do zakončení Beauguel, ale gólově se prosadil až střídající Jakubov, který po centru Podia zblízka překonal Grigara. Zlín tak doma potřetí za sebou rozhodl o bodech až v závěru zápasu - proti Mladé Boleslavi zajistil výhru 3:2 v 80. minutě Matejov a proti Jablonci trefil remízu 1:1 v 90. minutě Beauguel.