Po jasném faulu jsme přestali hrát, litoval Reiter vyrovnávací branky

Jak daleko jste tentokrát podle vás měli k výhře?

Abych řekl pravdu, myslím, že jsme k tomu měli blízko, protože jsme vedli 1:0. Zase si v šatně říkáme, že musíme vstoupit dobře do druhého poločasu, což se nám opět nepovedlo. V podstatě jsme přestali hrát, po podle mě jasném faulu (souboj Elvise Mashikeho s Michalem Švecem, pozn. red). I naši stopeři říkali, že přestali hrát... Zkazili jsme to, dostali balón za obranu a hráč šel sám na bránu.

Když se však po souboji zranil Michal Švec a ocitl se na zemi před inkasovaným gólem, šli jste dopředu a hru nepřerušili...

Abych řekl pravdu, tak nevím, nevybavuji si to. Nevím, jestli Jusúf dostal balón. Ale jestli to tak je, měl to zakopnout.

Mohli jste však vstřelit i druhý gól, že?

Ano, myslím, že z určité části si za to můžeme i sami, protože pokud se nemýlím, tak jsme tam byli dvakrát úplně sami před bránou. Pokud chceme vyhrát, musíme tohle proměnit.

Bylo pro vás snadné poslat míč do brány po vyražené střele Filipa Haška na konci prvního poločasu?

Hašan (Filip Hašek) vystřelil tvrdou střelu, gólman to vyrazil a bek se se mnou nechytil. Myslím, že to nebyl gól z kategorie nejtěžších.

Bod z Liberce berete?

Přiznám se, že mám smíšené pocity. Samozřejmě je to bod z Liberce, navíc oni měli tyč, to se také musí přiznat. Ale když si vezmu, že jsme z mého pohledu měli dvě stoprocentní šance, tak je pro mě bod málo.