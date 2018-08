Zlín znovu udeřil v nastavení. Tři body trefil Jakubov

Z fotbalistů Zlína se stávají na domácím hřišti specialisté na závěrečné minuty ligových zápasů. Poté, co vybojovali v nastavení vítězství nad Mladou Boleslaví a zachránili plichtu s Jabloncem, dokázali i do třetice vstřelit na poslední chvíli mimořádně důležitý gól. Duel s Teplicemi, který spěl k bezbrankové plichtě, rozhodl trefou takřka v poslední vteřině střídající útočník Moravanů Alexander Jakubov, který posílil Fastav před sezónou z Baníku Ostrava.

„Prostě bojujeme naplno až do závěrečného hvizdu. Vyplácí se nám to. Jsem strašně šťastný, že jsem dal vítězný gól," svěřil se po výhře 1:0 sedmadvacetiletý Jakubov. „Robo Matejov poslal dlouhý centr z pravé strany, Zoran Gajič mi balón přiklepl a já jsem se soustředil hlavně na to, abych trefil bránu. Povedlo se," zářil štěstím.

Situace trochu zaváněla ofsajdem. „Neřešil jsem to. Kdyby asistent zvedl praporek, tak by branka samozřejmě neplatila," přemítá Jakubov. Rád za premiérovou trefu ve zlínském dresu přispěje v kabině do týmové pokladny. „Bude mě stát minimálně tři tisíce korun," odhaduje.

Trenér Zlína Michal Bílek připustil, že výkon jeho mužstva nebyl zdaleka optimální. „Hlavně zpočátku se nám nedařily centry ze stran tak, jak bychom si představovali. I tak jsme si ale vypracovali víc šancí než soupeř, který hrozil z brejkových situací. To, že jsme se nakonec prosadili střelecky my, je pro nás velkým zadostiučiněním. I pro Jakubova, jenž byl dlouho zraněný, to bude velká psychická vzpruha. Získali jsme strašně důležité tři body," má Bílek jasno.

Pochválil záložníka Jiráčka, který nastoupil obětavě s nalomenou zanártní kůstkou a vydržel na hřišti 72 minut. „Když to jen trochu jde, chce vždycky hrát. Klobouk dolů před jeho morálkou," nechal se slyšet kouč.

Tepličtí už doufali v remízu

Tepličtí museli po domácím debaklu se Spartou spolknout další hořkou pilulku. „Je to strašná škoda, že odjíždíme ze Zlína s prázdnou," posteskl si smutný stoper Michal Jeřábek. „Když už se nám tak dlouho dařilo udržet na uzdě urostlé zlínské útočníky, měli jsme si pohlídat i poslední standardku. Už jsme doufali v remízu, bohužel nakonec nemáme nic," štvalo ho.

Trenér Teplic Daniel Šmejkal prozradil, že upozorňoval svoje hráče na výborné závěry utkání Zlíňanů na svém stadiónu. „Bohužel to nepomohlo, Jakubova jsme v klíčovém okamžiku nepokryli," vadilo mu. Mínil, že jeho tým podal ve druhé půli lepší výkon než do přestávky. „Střídající borci naši hru oživili. Chtělo to dovést do úspěšného konce některý z rychlých protiútoků. Místo toho dostaneme úplně na konci branku, která rozhodla o naší porážce," těžce se Šmejkal vyrovnával s dalším nezdarem.