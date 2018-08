Když dostat do držky, tak pořádně! Skuhravý vzal debakl v Boleslavi na sebe

„Celý zápas jde za mnou. Když mužstvo prohraje bitvu, měl by se za něj postavit generál. A to jsem já. Kvituju, že je výsledek 1:6 a ne třeba 1:3. Protože když dostat do držky, tak pořádně. Teď se ukáže, jak jsme silní," prohlásil Skuhravý.

Opavský tým postavil před dvěma lety na nohy, v uplynulé sezóně s ním s přehledem postoupil do první ligy. Jenže v ní to drhne. Významný podíl na tom má i těžký los (venku na Spartě, na Slavii, v Boleslavi) v kombinaci s brněnským azylem.

„Máme jeden bod, hrajeme v azylu, situace není dobrá. Nejjednodušší, co můžu v této chvíli udělat, je sesekat hráče. Ale to ode mě nikdo neuslyší. Jsme tým. Společně prohráváme, společně vyhráváme. Když se daří, může trénovat moje manželka, když se nedaří, ukáže se kvalita trenéra a týmu. Tak to mám nastavené. Pokud by to mělo pokračovat takhle dál, první, kdo z toho vyvodí důsledky, budu já," podotkl Skuhravý.

V Boleslavi se jeho svěřenci po dvoubrankovém direktu v úvodní pasáži zvedli, po snížení Středočechy přehrávali, ve vzduchu viselo vyrovnání. Nepřišlo. Namísto toho po třetím inkasovaném gólu odpadli a po přestávce rezignovali.

„Myslím, že málokteré mužstvo by se za situace, kdy jsme brzy dvakrát inkasovali, zvedlo. Oklepali jsme se, jenže jsme neproměnili dvě velké šance, a naopak dostali třetí branku. Byla to hrozná rána, nedivím se, že to kluci zabalili. Mrzí mě to, ale není jednoduché se s tím popasovat," uvedl opavský kouč, pro kterého je nyní klíčová vlastní analýza úvodních pěti zápasů.

Hráčům ale trhat hlavy nemíní, dělat překotné změny v sestavě i v kádru také ne. A už vůbec ne v herním stylu, který do mužstva implantoval. A sice kombinační, přímočarý fotbal. Žádné bezduché nakopávání dlouhých balónů, žádná hra na náhodu. I proto nejsou zápasy Opavy nikdy nudné. Výsledky ovšem nepřicházejí...

„Pokud budu trenérem tohoto mužstva, budeme hrát vždycky takhle. Chceme hrát fotbal. Vím, co je v týmu, vím, že je silný. Bohužel se teď potýkáme s více problémy, s nimiž se musíme vyrovnat. Jsem poslední, který se vzdá. Věřím, že kluci, kteří si ligu tvrdě vybojovali, jsou naladění úplně stejně," uzavřel Skuhravý.