Volal Pelta. Ale Rada ho po skalpu Slavie vypnul: Jsme silní a nemusíme se bát nikoho

Věděli jste, že Slavia bude po prohře v Kyjevě v odvetě 3. předkola Ligy mistrů v součtu se zklamáním z vyřazení a náročným cestováním zranitelná?

Určitě. Měli v nohách devadesát minut úterního duelu, nepochybně se v nich vařila křivda, která se odehrála. My jsme se naopak týden poctivě připravovali. Měli jsme respekt, ale byli jsme sebevědomí. Nám se herně dařilo i v úvodu sezóny, byť jsme nevyhráli první dva zápasy. Herně jsme však byli dobří. Jen jsme nedávali góly. Zatímco v minulé sezóně jsme se prosadili ze všeho, do čeho jsme kopli, letos branky nepřicházely.

V Edenu jste byli od prvních minut velice odvážní, bez strachu jste soupeře napadali a narušovali jeho rozehrávku.

Receptem na úspěch byla jedině aktivita a odvaha, nemohli jsme čekat zatažení na případnou ránu. Velice důležitý byl Doležalův gól vstřelený těsně před poločasem.

Byla klíčovým okamžikem zápasu penalta, kterou po hodině hry váš brankář Hrubý chytil kanonýrovi Slavie Škodovi?

Po pauze jsme se zatáhli a neudrželi balón v přechodové fázi. Jen jsme se bránili. Myslím, že zlomový bod byl zákrok Hrubého už pár minut dříve, kdy lapil šanci Sýkory. Už jsem viděl míč v síti. Kdyby Slavia vyrovnala, přinesl by nám zbytek zápasu hodně žhavé okamžiky. Ukázalo se však, že se Vlasta do zápasu skvěle dostal už během první půle. Normálně jednotlivce nechválím, ale Hrubý nás hodně podržel. Po jeho skvělých zákrocích jsme se z nejhoršího dostali, ze sevření vymanili a dokázali míč konstruktivně rozehrát. Slavii docházely síly, my měli navrch při brejkových situacích. Druhý gól padl po excelentní akci. Způsob, jakým Holeš z pozice pravého obránce zavřel prostor po centru u zadní tyče byl ukázkový.

Slavia měla dvakrát velice nadějnou brejkovou situaci, ale neuvěřitelné běžecké představení v obou případech předvedl Matěj Hanousek, kdy dlouhými sprinty protihráče zastavil. Chválil jste ho za zmaření příležitostí Stocha a Tecla?

První situace vznikla částečně i jeho vinou, protože se zakoukal po rozehrání rohového kopu do šance, kterou jsme měli a nevrátil se do daného prostoru. Ale následně potvrdil, že jedním z nejrychlejšího hráčů soutěže. Myslím, že se projevila nabuzenost mých kluků. A současně dost možná i fakt, že hráči soupeře měli v nohách zápas v Kyjevě.

Slavia usilovala o Ligu mistrů a bude stejně jako v minulé sezóně hrát skupinu Evropské ligy, která během podzimu čeká i váš Jablonec. Byl sobotní duel velkou prověrkou směrem k účinkování v pohárové Evropě?

Slavia má velké zkušenosti, souboj s ní pro nás představuje měřítko. Stejně jako s Olomoucí či Spartou. Jde o špičkové kluby ze špice tabulky. Nemusíme se bát nikoho. Jsme dost silní, abychom se každému soupeři postavili čelem. Moji hráči mají fotbalové myšlení na vysoké úrovni.

V závěru zápasu jste ukázal sportovní gesto, když jste míč mimo plochu u postranní čáry zastavil a podal hráči Slavie, aby mohl rozehrát. Nechtěl jste zdržovat, jak bývá v takových situacích zvykem?

Když vedete, je situace pochopitelně jednodušší. Ale já jsem na Slavii v minulosti působil, znám spoustu lidí v klubu i mezi fanoušky. Zdržel bych hru o dvě tři vteřiny, což nehraje roli. A jenom by na mě fanoušci házeli kelímky.