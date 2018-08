Loni zranil Limberského, v létě mnogo běgál. Teď Rus pálí

„Jeho největší síla je v produktivitě, málokdy se mýlí. Má celkově obrovský potenciál. Jenže góly jsou pěkná věc, fotbal ale dneska obnáší i černou práci, která není vidět. Tam musí přidat. Může být určitě ještě lepší," řekl trenér Jozef Weber.

Komličenko, který loni na podzim zlomil loktem lícní kost plzeňskému Davidovi Limberskýmu, za což dostal trest na 8 zápasů, má sebevědomí na rozdávání. Při angažmá v Liberci o něm tehdejší kouč Trpišovský prohlásil, že kdyby bylo v zápase šest penalt, klidně by je 23letý Rus šel všechny kopnout. Potřebuje ovšem nad sebou bič, jinak zapadá do průměru. Do podzimu ale vlétl ve velkém stylu, na kontě má už pět branek. Naordinoval mu Weber speciální přípravu?

„V létě mi říkal, že mnogo běgájem. Možná je to tím," smál se kouč. „S chválou ale na něj opatrně, je potřeba na něm klečet," dodal Weber, jehož tým vyhrál doma teprve podruhé za posledních 11 zápasů. I proto byli domácí fanoušci u vytržení, na konci připravili hráčům ovace ve stoje.

„Fanoušci si to potřebují užít a klukům potleskem vzkázali, že podobné výkony chtějí vidět častěji. Tak snad to budeme opakovat," uvedl Weber. Středočeši vstoupili do utkání famózně, brzy vedli o dva góly. Jenže poté inkasovali, branka s nimi notně zamávala. Opava dominovala, jen díky její mizerné koncovce domácí nekapitulovali podruhé. Zápas zlomili třetí trefou, po ní se uvolnili. Druhou půli na trávníku vládli.

„Zápas se dá hodnotit na třetiny. Měli jsme dobrý vstup a za stavu 2:0 to vypadalo, že to v klidu zvládneme. Pak jsme se ale individuálními chybami dostali do defenzivy, začali jsme panikařit. Soupeř to však naštěstí nepotrestal. My naopak přidali třetí branku, která nás zklidnila. Druhá půle byla velmi dobrá, tým ukázal svůj potenciál," pochvaloval si Weber.