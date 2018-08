Atentát! Nic horšího jsem ve fotbale nezažil, hlásí talent Reiter

Remíza 1:1 z Liberce? Před zápasem by fotbalisté Bohemians byli s bodem spokojeni. Jenže po závěrečném hvizdu cloumá táborem Klokanů zloba. Za všechno může neuznaný gól Nečase kvůli ofsajdu v úplném závěru sobotního duelu. Potíž je v tom, že o postavení mimo hru se nejednalo a gól měl platit. „Ofsajd? Atentát!" napsal na sociální síti Rudolf Reiter. A za svým si stál i s denním odstupem. „Obvykle podobné statusy nikam nedávám, ale tohle byl prostě atentát. To nebyla ani sporná situace," hlásil mladý fotbalista.

Za všechno může situace z 89. minuty zápasu, kdy poslal Nečas míč do liberecké sítě. Klokani by v tu chvíli vedli 2:1 a tři body by byly blízko. Jenže radost jim vzal zdviženým praporkem asistent Petr Antoníček. „Hned na hřišti nám to celé ani nepřišlo podezřelé, ale po utkání se začaly hrnout esemesky, že to žádný ofsajd nebyl," popisuje Reiter, co Pražany nastartovalo.

Místo radosti ze získaného bodu tak byl tématem číslo jedna při cestě do hlavního města právě neuznaný gól. „Na tu situaci jsme se dívali snad tisíckrát. Nejstrašnější je fakt, že ten rozhodčí vůbec neváhal. Ještě než padl gól, tak měl praporek nahoře," kroutí i s odstupem hlavou Reiter nad verdiktem asistenta z libereckého utkání.

Tohle byl regulérní gól

Klokany závěr zápasu bolí. Myslí si, že měli odvážet domů tři body. „Nevybavuji si, že bych při fotbale zažil něco horšího. Samozřejmě byly v zápasech sporné momenty, ale to rozhodčí pískal třeba faul a nějak si to obhájil. Tohle byl regulérní gól," domnívá se Reiter.

Když příspěvek umístil na sociální sítě, fanoušci mu vyjadřovali podporu. Stáli za jeho názorem, že sudí Bohemians poškodil. „Ozvala se spousta lidí a podpořila nás. Ale ve výsledku už se s tím neudělá nic. Přišli jsme o body, o peníze. Navíc když vyhrajete, tak se vám i lépe trénuje během týdne," líčí zklamaně fotbalista.

Názor měnit nebude. Nebojí se ani toho, že by mohl za slova o fotbalovém atentátu dostat dodatečný trest. „Domluvili jsme se s kluky z týmu, že náš názor dáme na sociální sítě. Nepsali jsme nic vulgárního a myslíme si, že tohle si rozhodčí nemůže obhájit."