Mistr vítězí, Vrbovi ale těsné výhry nestačí: To je na ofenzívu Plzně málo

„Je to sice zase jenom jedna nula, ale pořád jsou to tři body. Proto se můžeme bavit o výborném startu," culil se urostlý útočník Plzně, který si stý ligový zápas mohl v Karviné vylepšit i druhým gólem. Penaltu po střetu domácího Janečky s Řezníkem ale zahodil. „Chtěl jsem ji zahrát jak jsem zvyklý, ale na poslední chvíli jsem to změnil, což se nedělá. Kopl jsem ji špatně a pak jsem se celé utkání bál, ať neinkasujeme," svěřoval se Krmenčík.

A domácí minimálně na srovnání šance měli. Tu největší střídající Smrž. „Mohu tým pochválit za to, že jsme znovu neinkasovali, nicméně s tím, že vyhráváme jedna nula nemůžu být spokojený. To je na kvalitu ofenzivních hráčů Plzně málo. Navíc jsme tentokrát měli velké štěstí, protože ten hráč tam po rohu vyplaval úplně sám," zlobil se Vrba.

Tomu chybí především větší podpora krajních obránců. „Měli by být aktivnější. Kromě Krmenčíka sestavou stále rotujeme, hledáme řešení. Kopic se nechá nesmyslně vyloučit, více jsme čekali od Čermáka. Sestava v ofenzivě není stabilizovaná, tak jako v minulé sezóně, kdy nebylo důvod něco měnit. Nikdo mě zatím nepřesvědčil, abychom nastupovali ve stejné sestavě. A asi budeme hledat dále," dodal Vrba.

Plzeňský kouč velmi litoval neproměněné penalty v 17. minutě prvního poločasu. „Určitě by to bylo z naší strany klidnější, kdybychom vedli o dva góly," upozornil Vrba. „Takhle snesl náš výkon nějaké měřítko jen v prvním poločase. Ve druhém jsme se přizpůsobili hře Karviné, která hru maximálně zjednodušila a byla důraznější v soubojích." zlobil se plzeňský trenér.