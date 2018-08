FOTBAL ON-LINE: Baník bez Baroše masakruje Sigmu. Útočí na Slavii

V těžší pozici jde do zápasu Olomouc, která v úvodních čtyřech kolech bodovala jen v Mladé Boleslavi a patří jí až třináctá příčka. Navíc oba předchozí zápasy doma prohrála.

"Říká se do třetice všeho dobrého. Věřím, že to prolomíme. V naší bodové situaci to není úplně ideální a ty tři body by nám v tuto chvíli strašně pomohly," řekl pro klubový web trenér Václav Jílek.

Baník v úvodních čtyřech kolech ztratil jen duel se Slováckem, naopak s čistým kontem dokázal porazit Jablonec, Příbram i Bohemians.