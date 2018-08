Magnet z Julisky! Dukla přitahuje největší smolaře. Ve hře je rekord, o který nikdo nestojí

Jako kdyby měli na tuto statistiku patent. Hned tři fotbalisté Dukly si za posledních 10 let dali za jednu sezónu nejvíce gólů do vlastní branky. A po víkendovém utkání má do této skupiny nakročeno další adept z Julisky. Jednadvacetiletý stoper Martin Chlumecký proti Slovácku hned dvakrát překonal svého gólmana a za pět kol stihl už tři vlastence, což se naposledy v české lize povedlo v ročníku 2008/09.