Nezvyklý stoper Panák: Půjdu i do brány, když to pomůže. To by ale asi nikdo nechtěl

„Všichni víme, jaká je u nás situace se stopery. Dreksa je zraněný a ani Janečka není stoper. Zkoušeli jsme tam různé hráče a podle tréninku i podle toho, že Plzeň má na hrotu bijce Krmenčíka, jsem tam zkusil dát Panáka, který je schopný ho uskátat. Už to v obraně kdysi v přípravě zkoušel a myslím, že to zvládl nadmíru dobře," vysvětloval svou volbu Nádvorník.

Panákovi nevyšel jen ten úplně první souboj s Krmenčíkem. Po rohovém kopu se plzeňský snajpr dostal k hlavičce a dal vítězný gól. „Špatně jsme si přebrali hráče. Já jsem volný, měl bych hledat balón, a ostatní by měli bránit osobně. Plzeňští udělali blok, Krmenčík tam vyplaval sám a trefil se. Měli jsme pak ještě osmdesát pět minut skóre otočit, nebo alespoň vyrovnat. Bohužel se to nepovedlo," vykládal Panák.

Až na úvodní zaváhání už reprezentačního útočníka do šance nepustil. „Myslím, že jsme to s Márou zvládli dobře, neměli nějakou vyloženou šanci, až na penaltu a gól, a to ani nebyla šance," přemítal Panák. Přesto u něj po utkání převládala nespokojenost. „Dostali jsme dvakrát za sebou spoustu branek a trenér chtěl něco změnit. Ale protože jsme prohráli, tak to asi nevyšlo," vykládal rodák z Příbora.

Situace v karvinské obraně je tristní. Jan Hošek odešel do Teplic, Pavel Dreksa je dlouhodobě mimo hru. Trenérovi Nádvorníkovi tak zbyl jediný stoper Jan Piroch, který ale doposud naskočil do jediného utkání, když na Slavii vystřídal zraněného Dreksu. Proto je docela pravděpodobné, že Panák si svou stoperskou misi prodlouží. „Taková je situace a my ji tak bereme. Když budu muset do brány, tak budu chytat. I když to by asi nikdo nechtěl," smál se Panák. „Prostě kam mě trenér postaví, tam se budu snažit, abychom nějaké body uhráli," dodal.

Zatím jsou ale Karvinští na nule. Výkon proti úřadujícímu mistrovi je pro ně ale povzbuzením. Sahali nejméně po bodu, po faulu Hubníka na Lingra měli kopat pokutový kop. „Rozhodčí je pánem na hřišti. Při zápase každý cítí nějakou křivdu, ale stejně to už nezměníme. Kdybychom dali gól, nemusíme řešit, jestli penalta byla, nebo ne. Výkon ale nebyl špatný. Chtěli bychom se od něj odpíchnout. Pokud budeme hrát takhle, věřím, že body sbírat budeme," dodal Panák.

Nejbližší utkání hraje Karviná v sobotu v Brně proti Opavě.