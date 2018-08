Panák půjde i do brány, když to pomůže

„Špatně jsme si přebrali hráče. Plzeňští udělali blok, Krmenčík tam vyplaval sám a bohužel to hlavou trefil. Měli jsme pak 85 minut na to něco s výsledkem udělat, jenže bez gólu nevyhrajeme," líčí Panák, kterého mrzí, že po zákroku Hubníka na Lingra domácí nekopali penaltu a že se při gólu karvinského Tusjaka mával těsný ofsajd. „Rozhodčí je pánem na hřišti. Při zápase každý cítí nějakou křivdu, ale kdybychom dali gól, nemusíme řešit, jestli penalta byla, nebo ne."

Karviná po odchodu Hoška do Teplic nemá, až na dlouhodobě zraněného Dreksu, na soupisce klasického stopera, a tak je docela pravděpodobné prodloužení Panákovy mise v obraně. „Taková je situace a my ji tak bereme. Když mě trenér postaví do brány, tak budu chytat. I když to by asi nikdo nechtěl," směje se Panák.

„Na gólmana nevím, ale věřím, že v obraně je to schopný uskákat," vysvětluje Nádvorník. „Prostě kam mě trenér postaví, tam se budu snažit, abychom nějaké body uhráli," dodává Panák. Karvinští po pěti kolech zůstávají na nule, i když proti mistrovi podali nejlepší podzimní výkon. „Chtěli bychom se od něj odpíchnout, jenže zase nemáme nic. Radši hrát špatně a mít body. Ale věřím, že při takové hře je sbírat začneme," říká Panák.